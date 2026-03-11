Son günlerde sosyal medyada çok konuşulan bir görüntü var. Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Topaloğlu, bir programda sahneye davet ediliyor. Orkestra hazır, bağlama çalıyor... Herkes bir uzun hava dinleyecek diye bekliyor.

Tam o anda beklenmedik bir şey yaşanıyor.

Sahnenin arkasından bir kişi çıkıp Mustafa Topaloğlu'na dönerek, "Mustafa abi kısa oku" diyor.

İşte tam o anda Topaloğlu'nun verdiği cevap aslında bir sanatçının yılların emeğine ve mesleğine nasıl sahip çıktığının göstergesi oluyor. Usta sanatçı sakin bir şekilde mikrofona dönerek şu sözleri söylüyor:

"Onur, ilk defa adımın dışında bir hareket ettin..."

Ve ardından kararını veriyor:

"Ben okumuyorum."

Sonrasında da sahneden iniyor.

Kimileri bu görüntüyü tartıştı, kimileri farklı yorumladı. Ancak müziği bilenler ve sahne adabını bilenler için bu durumun tek bir anlamı var: Sanatçıya saygısızlık.

Çünkü bir sanatçıyı sahneye davet edip, orkestra hazırken, bağlamalar çalarken "kısa oku" demek; özellikle de yıllarını müziğe vermiş bir ustaya karşı yapılabilecek en büyük saygısızlıklardan biridir.

TEPKİ DEĞİL DURUŞ

Mustafa Topaloğlu öyle sıradan bir isim değil.

Yıllarca sahnelerde olmuş, sayısız öğrenci yetiştirmiş, birçok sanatçının yoluna ışık tutmuş bir usta. Sahne disiplini, müzik geleneği ve sanatçı onuru konusunda da her zaman hassas bir isim.

O yüzden yaptığı şey aslında bir tepki değil, bir duruş.

Bazen bir sanatçı şarkı söylemeyerek de çok şey anlatır.

Bazen bir sahneden inmek, sahnede kalmaktan daha güçlü bir mesaj verir.

Mustafa Topaloğlu'nun yaptığı tam olarak buydu. Bugün sosyal medyada tartışılan o anın bana göre özeti net: Bir ustaya sahnede nasıl davranılması gerektiğini hatırlatan bir ders.

Açık söylemek gerekirse...

İyi ki okumadı.

Çünkü sanatın olduğu yerde önce saygı olmalı.



BLOK3'TEN DEV PROJE

Türk rap sahnesinin son yıllardaki en dikkat çekici isimlerinden Blok3, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Enerjisi yüksek sahne performansları ve milyonlarca dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan genç rapçi, şimdi ise müziğini bambaşka bir boyuta taşımaya hazırlanıyor.

Blok3, çok yakında gerçekleşecek 'La Catedral' isimli özel konserinde tam 120 kişilik dev bir senfoni orkestrası eşliğinde sahne alacak. Rap müziğin güçlü ritimleri ile klasik müziğin görkemli yapısını bir araya getirecek bu proje, Türkiye'de rap sahnesi adına da oldukça iddialı bir adım olarak görülüyor.

Bu büyük müzik şöleni, 28 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Konser için satışa çıkan Doğu Tribün biletleri, şimdiden büyük ilgi görmeye başladı.

Sahnenin arkasında yer alacak 120 kişilik senfoni orkestrası, Blok3'ün hit şarkılarını bu kez bambaşka bir atmosferle dinleyicilere sunacak. Yaylılar, üflemeliler ve güçlü orkestrasyon, rap müziğin dinamizmiyle birleşerek unutulmaz bir müzik deneyimi yaratmayı hedefliyor. Konser için hazırlıklar da oldukça yoğun şekilde devam ediyor.

Orkestrayla yapılan provalarda Blok3'ün sevilen şarkıları yeniden düzenleniyor. Her bir parça, senfonik dokunuşlarla zenginleştirilerek sahneye taşınacak. Bu özel konser yalnızca bir rap performansı değil; aynı zamanda görsel ve işitsel açıdan büyük bir sahne prodüksiyonu olarak planlanıyor.

Blok3'ün bu projesi, rap müziğin sınırlarını genişleten bir adım olarak da değerlendiriliyor. Dünya sahnesinde örneklerini gördüğümüz rap ve senfoni birlikteliği, Türkiye'de bu ölçekte ilk kez böylesine büyük bir prodüksiyonla izleyici karşısına çıkacak. Hayranları için ise şimdiden geri sayım başladı. 'Blok3: La Catedral', yalnızca bir konser değil; rap müziğin senfoniyle buluştuğu, Türk müzik sahnesinde uzun süre konuşulacak dev bir müzik gecesi olmaya hazırlanıyor.