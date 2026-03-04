Türkiye son yıllarda dünya starlarının uğrak noktası haline geldi. Justin Timberlake, Lara Fabian, Jennifer Lopez gibi dev isimler, resmi organizasyonlar ve resmi bilet satış kanalları aracılığıyla sahne aldı. Stadyumlar doldu, açık hava konserleri kapalı gişe geçti. Her şey şeffaftı: Organizasyon şirketi belliydi, sözleşmeler imzalanmıştı, biletler doğrulanmış platformlarda satıştaydı ve binlerce kişi konserde yer aldı.

Ancak son dönemde farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. "Dünya çapında ünlü rapçi geliyor", "Tarih netleşti", "Stadyum hazır" gibi iddialı haberler ortaya çıkıyor; fakat ortada ne imzalanmış bir sözleşme, ne açıklanmış bir organizasyon firması, ne de resmi bilet satış linki oluyor. Bir süre sonra ise sessizlik... Ardından tek cümlelik açıklamalar: "Anlaşma olmadı", "Takvim uymadı", "Gelmekten vazgeçti."

Peki anlaşma yapılmadan, imzalar atılmadan, organizasyon şirketi devreye girmeden bu haberler nasıl servis ediliyor? Gazetecilik refleksi ile duyum paylaşmak arasında ciddi bir fark var. Duyum teyit değildir. Basın bülteni olmadan, sözleşme olmadan yapılan konser haberleri yalnızca heyecan yaratmıyor; aynı zamanda ciddi mağduriyetlerin önünü açıyor.

En tehlikeli boyut ise sahte bilet meselesi. Henüz resmi bir organizasyon ortada yokken sahte siteler açılıyor, sosyal medya reklamları veriliyor, 'erken dönem avantajlı bilet' adı altında insanlardan para toplanıyor. Sonuç? Konser yok, muhatap yok, para iadesi yok. Daha da kötüsü, bazen konser gerçekten yapılıyor ama bu kez de sahte biletler dolaşıma giriyor. İnsanlar kapıda kalıyor, barkodlar okutulmuyor, hayranlar hayal kırıklığıyla eve dönüyor.

Bu süreçte zarar gören yalnızca dinleyici değil. Sanatçının itibarı zedeleniyor, organizasyon şirketlerinin güvenilirliği tartışılıyor, basının kredibilitesi düşüyor. Oysa müzik güven üzerine kurulu bir endüstri. Bir genç aylarca para biriktirip ilk büyük konserine gitmeyi hayal ederken, birkaç sorumsuz paylaşım yüzünden mağdur olabiliyor.

Çözüm aslında basit: Bir konser haberi gördüğünüzde organizasyon şirketi açıklandı mı, resmî bilet satış platformu belli mi, sanatçının doğrulanmış hesaplarında paylaşım var mı diye bakın. Bu üç unsur yoksa o habere temkinli yaklaşın.

Konser duyurusu heyecanla değil sorumlulukla yapılmalı. Çünkü bu yalnızca bir haber değil; ekonomik, hukuki ve etik bir meseledir. Gerçek konserler coşku yaratır. Yalan konserler ise güveni sarsar. Artık hem basın hem organizatörler hem de dinleyiciler olarak daha dikkatli olmak zorundayız.



REVA'DAN MELANKOLİK BİR BAŞKALDIRI

Kuzey Kıbrıs'ın alternatif pop-rock sahnesinde kendine has sound'uyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan REVA, merakla beklenen EP'sinin ikinci halkası olan 'Nasıl Olsa' şarkısını dinleyiciyle buluşturdu.

Sözü, müziği, düzenlemesi ve mixi tamamen grubun kendi imzasını taşıyan şarkı; aşkın kaçınılmaz çekim gücünü ve bir sona doğru bile isteye yürümeyi konu alıyor.

Güçlü nakarat yapısı ve melankolik atmosferiyle dikkat çeken şarkı, vokal kayıtlarında Ahmet Güvenler, mastering aşamasında ise Emre Malikler'in dokunuşlarıyla son halini aldı.



KAOS, DAYANIŞMA VE SAF ENERJİ SAHNEDE!

Manchester çıkışlı Maruja, 11 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesini sallamaya geliyor. Canlı performanslarıyla kısa sürede kült bir üne kavuşan Maruja, punk'ın ham enerjisini free jazz, spoken word, rap ve deneysel müzikle birleştiren sınır tanımaz bir yapıya sahip. Davulda Jacob Hayes'in "hem vahşi hem de şefkatli" olarak tanımladığı atmosfer, grubun konserlerini sıradan bir müzik dinleme deneyiminden çıkarıp kolektif, neredeyse ritüelistik bir ana dönüştürüyor.

Grubun büyük yankı uyandıran debut albümü 'Pain To Power', Maruja'nın sahnedeki doğaçlama ruhunu ve politik bilincini doğrudan yansıtıyor. Albüm; öfke, yas, umut ve dayanışma arasında gidip gelen bir anlatı kurarken, geç kapitalizm, savaş, toplumsal baskı ve bireysel yabancılaşma gibi temaları sert ama vaaz vermeyen bir dille ele alıyor. Saksafon, hipnotik gitar döngüleri ve transa sokan ritimler; vokalist Harry Wilkinson'ın spoken word ile rap arasında gezinen çağrılarıyla birleşiyor. Maruja için müzik yalnızca estetik bir ifade değil; aynı zamanda bir iyileşme ve birlik alanı. Her konserin sonunda tekrarlanan "Birlikte daha güçlüyüz" mesajı, grubun topluluk fikrini merkeze alan duruşunu açıkça ortaya koyuyor. Doğaçlamaya dayalı yapıları sayesinde hiçbir Maruja konseri bir diğerinin aynısı olmuyor; sahnede olan biten, o ana ve o kalabalığa özgü bir enerjiyle şekilleniyor.