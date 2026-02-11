Yeni albümleri Reflections'ı 9 Ocak'ta yayımlayan sevilen İngiliz pop grubu Blue, 25. yıl turnesi kapsamında Türkiye'de iki büyük konser vermeye hazırlanıyor. Pop müziğin 2000'li yıllara damga vuran efsane grubu, 30 Ekim'de İstanbul'da, 31 Ekim'de ise Ankara'da hayranlarıyla buluşacak.

Elton John ile birlikte seslendirdikleri ve hafızalara kazınan 'Sorry Seems To Be the Hardest Word' düetiyle geniş kitlelere ulaşan Blue; All Rise, One Love gibi hitleriyle 2000'li yılların pop sahnesine imzasını atmıştı. 25. yıl turnesinde grup, kariyerlerinin en sevilen şarkılarını yeni albüm Reflections'tan bestelerle aynı sahnede buluşturarak geçmişle bugünü bir araya getiriyor.

Blue konserleri yalnızca nostaljiye yaslanmıyor; güçlü vokaller, canlı çok sesli düzenlemeler, koreografili sahne akışı ve görsel prodüksiyonla desteklenen tam kapsamlı bir pop şov sunuyor. Dört üye, sahnede enerjiyi an be an yükselten dinamik performanslarıyla, bugün de "iyi şarkı söyleyen" bir boy band olmanın çok ötesinde bir canlı performans standardı ortaya koyuyor. Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan ve Simon Webbe'den oluşan Blue, bugüne kadar dünya çapında 16 milyondan fazla albüm satışı, Birleşik Krallık'ta 10 Top 10 single ve 3 liste başı albüme imza attı. 25 yıllık müzik yolculuğunu kutlayan bu özel turnenin Türkiye durakları olan İstanbul ve Ankara konserleri, hem nostaljiyi yeniden yaşamak hem de Blue'nun bugünkü güçlü sahne performansına tanıklık etmek isteyen müzikseverler için ekim ayının en dikkat çekici etkinlikleri arasında yer alıyor.



DOĞU EZGİLERİNE MODERN DOKUNUŞ

Sahnelerdeki güçlü performanslarıyla adından söz ettiren Zümra, müzik yolculuğunda dikkat çeken bir adım attı. Sanatçının ilk teklisi 'Güle Güle', etnik dokularla bezenmiş çağdaş bir Arabik pop yorumu olarak müzikseverlerle buluştu. Hareketli ritmiyle dinleyiciyi dansa davet eden şarkı duygusal derinliğini de korumayı başarıyor.

Klasik pop kalıplarının dışına çıkan yapısıyla, Doğu ezgilerini modern altyapılarla harmanlayan sound'u ve cesur atmosferiyle şarkı, güncel müzik sahnesinde kendine özgü bir yer açıyor.

Parçanın söz ve müziği Sefa Nuh Polat imzası taşırken, düzenlemesi Londra'da yaşayan genç müzisyen Onur Sevigen'e ait. Kayıt süreci ise iki şehir arasında şekillenmiş: Enstrümantal kayıtlar Londra'da tamamlanırken, vokaller İstanbul'da alındı.



İLK KONSER 16 ŞUBAT'TA

Ruhunu müziğin ritmine, kalbini kelimelerin büyüsüne teslim eden; kendi şarkılarını yazıp söyleyen başarılı sanatçı, söz yazarı ve doktor Elvan Elvan, kariyerinde özel bir sayfa açıyor. Elvan Elvan, ilk konserini 16 Şubat tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta yer alan performans merkezinde gerçekleştirecek.

Bu özel gecede izleyiciyi nostalji tadında bir müzik yolculuğu bekliyor.

Konserde, 90'lı yılların hafızalara kazınan şarkılar yeniden hayat bulurken; Elvan Elvan, aynı zamanda kendi bestelerini ve dinleyiciyle güçlü bir bağ kuran özgün şarkılarını da seslendirecek. Gece, geçmişin tanıdık melodileriyle bugünün samimi duygularını aynı sahnede buluşturacak.

Konserde sahnede 90'lar ruhunu taşıyan orkestra yer alacak.

Orkestranın başında müzik dünyasında uzun yıllardır önemli işlere imza atan Şerif Beğeni bulunurken, gecenin müzikal mimarisinde sanatçının yakından tanıdığı isimlerden Fırat Özbaylar da yer alıyor.

Elvan Elvan, kalbin en kuytu yerlerine dokunan yeni şarkısı 'Benim Gibi Sevmiyorsun' ile dinleyicisini derin bir duygusal yolculuğa çıkarıyor. Sözleri ve melodisi Elvan Gaye Elvan'ın iç dünyasından süzülen şarkının aranjesinde Faruk Paker, müzik direktörlüğünde ise Hakan Güngör imzası bulunuyor.