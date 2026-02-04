Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında Osmaniye'de; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin katılımıyla 'Türkiye'min Gücüne Bak' temalı anma töreni düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törene ilişkin hazırlanan 'Gün Ağarır' isimli ağıtı paylaşarak, "Gün ağardı, yaraları sardık, biz yine küllerimizden dipdiri ayağa kalkarak yeniden umutla, gururla doğduk. 6 Şubat Asrın Felaketi'nin 3. yılında; elini milletinin üzerinden bir an olsun çekmeyen liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin teşrifleriyle Osmaniye'de buluşacağız" mesajını verdi.

BİR EL UZANIR...

Deprem bölgesi için hazırlanan ve Simge Sağın'ın seslendirdiği ağıt, yalnızca bir müzik çalışması değil; dayanışmanın, umudun ve yeniden ayağa kalkma iradesinin güçlü bir sembolü olarak dikkat çekiyor. Eserin görüntülerinde, depremden etkilenen 11 ilde tamamlanan yeniden inşa çalışmalarına yer verilirken, Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bize güvenin, bize inanın, biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakamayız" sözleri de yer alıyor.

"Doğar yeniden / Umutla gururla / Ufuklara yol olur / Bitmez azmimiz / Gün ağarır / Yaralarım sarılır / Memleketimin aşkı / Kalbimde çoğalır / Ağlama sen / Umut her zaman buradadır / Bir el uzanır / Yarınlara varılır" dizeleriyle hayat bulan ağıt, deprem sonrası karanlığa karşı yakılan bir umut ışığı gibi yükseliyor.

SİMGE'DEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Bu anlamlı projede Simge Sağın'ın sergilediği tavır ise ayrıca takdiri hak ediyor. Konu ülke ve millet olunca herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayan sanatçı, kendisine teklif ulaştığında bir an bile düşünmeden projeyi kabul etti. Herhangi bir ücret beklentisi olmadan şarkıyı seslendiren Sağın, çalışmayı ilgili bakanlığa teslim ederek örnek bir dayanışma davranışı sergiledi.

'Gün Ağarır', sanatın iyileştirici gücünü bir kez daha hatırlatırken, yaraların birlikte sarılabileceğini ve umudun her koşulda var olduğunu güçlü bir dille anlatıyor. Emeği geçen herkesi tebrik etmek gerekiyor. Çünkü bazen bir şarkı, bir el olur; yarınlara uzanır.



GÖKSEL'DEN TÜRK SANAT MÜZİĞİNE SAYGI DURUŞU

'B'Aşka Şarkılar' konseptiyle İş Sanat'ta sahneye çıkan Göksel, beyaz elbisesiyle kapalı gişe olan konserde Türk Sanat Müziği'nin zamansız eserlerini seslendirdi. Yapay zekâyla müzik yapılan günümüzde bu özenli dünyada olmanın önemine vurgu yapan Göksel, çocukluk anılarını paylaşırken Sezen Aksu'yu da sahneden andı.

Konserin açılışını 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' ile yapan Göksel, gece boyunca hem popüler hem de klasikleşmiş eserleri kendine özgü yorumuyla seslendirdi. 'Sensiz Bensiz', 'Sen Kimseyi Sevemezsin', 'İnleyen Nağmeler', 'Yaşanmamış Yıllar' ve 'Affetmem Asla Seni' gecenin öne çıkan parçaları arasında yer aldı.

Gitar ve klarnet sololarıyla zenginleşen repertuvar; 'Bir İhtimal Daha Var', 'Kaderimde Hep Güzeli Aradım', 'Kara Gözler', 'Günün Birinde', 'Denize Bıraksam' ve 'Gündüzüm Seninle' gibi eserlerle devam etti.