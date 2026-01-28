atv'nin merakla beklenen, Baba Yapım imzalı yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında", izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Güçlü hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, müzik dünyasından da çok özel bir isimle ekran yolculuğuna hazırlanıyor.

Son yılların en özgün ve etkileyici müzisyenlerinden Cem Adrian, "Aynı Yağmur Altında" için özel olarak hazırladığı bestelerle dizinin duygusal evrenine derinlik katıyor. Adrian, kariyerinde ilk kez bir dizi için müzik yaparken, aynı zamanda ilk kez bir dizinin jenerik müziğine de imza atıyor.







Diziyle aynı adı taşıyan jenerik müziği, ilk notalarından itibaren izleyiciyi hikâyenin merkezine çekmeyi amaçlıyor. Aşk, acı ve kader ekseninde şekillenen anlatıya eşlik eden bu özel beste; Cem Adrian'ın karakteristik vokali ve güçlü duygusal diliyle dizinin ruhunu tamamlayan önemli detaylardan biri olmaya aday.







İKİNCİ ÖZEL BESTE

Cem Adrian, jenerik müziğinin yanı sıra dizinin kritik sahnelerinden birine eşlik edecek ikinci bir beste daha hazırladı. Henüz dinleyiciyle paylaşılmayan bu özel çalışma, dizinin yayını öncesinde yayınlanacak özel bir teaser ile ilk kez gün yüzüne çıkacak.

Şarkıyı dinleme fırsatı buldum için şanslıyım. Bu beste hakkında çok şey anlatmak mümkün ama sürprizi kaçırmamak gerekiyor. Yine de küçük bir ipucu vermek gerekirse, dinledikçe içine çeken, bitmesini istemeyeceğiniz ve tekrar tekrar dinleme isteği uyandıran bir Cem Adrian şarkısı izleyiciyi bekliyor. Ve eminim bu eser ortalığı yıkacak!

"Aynı Yağmur Altında", yalnızca hikâyesiyle değil, müziğiyle de uzun süre konuşulacak projeler arasında şimdiden yerini almaya hazırlanıyor.







SERHAT DURMUŞ VE FAYDEE'DEN DOĞU İLE BATI'YI BULUŞTURAN YENİ HİT: 'WİSH'

Uluslararası hitlere imza atan elektronik müzik prodüktörü Serhat Durmuş ile global müzik sahnesinin başarılı ismi Faydee, merakla beklenen yeni şarkıları "Wish" için güçlerini birleştirdi.

"Wish", Doğu ile Batı'yı buluşturan güçlü bir sentez olarak dikkat çekiyor. Parça; Serhat Durmuş'un imzası hâline gelen atmosferik ve dinamik sound tasarımlarını, Faydee'nin güçlü ve melankolik vokaliyle bir araya getiriyor.

Serhat Durmuş'un derinlikli prodüksiyonu ile Faydee'nin iki dilli sözlerinin harmanlandığı "Wish", sınırları aşan bir anlatı sunuyor. Ortak bir vizyonla kaleme alınan bu dance pop marş, yokluğun evrensel acısını merkezine alıyor. İkili, kültürler arası güçlü ve duygusal bir ses dili yaratarak, dünyanın dört bir yanındaki dinleyicileri ortak bir duyguda buluşturmayı hedefliyor.