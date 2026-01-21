Türk rap sahnesinin en güçlü isimlerinden Motive, dört yıldır merakla beklenen yeni albümü Mortal Kombat'ı 23 Ocak'ta dinleyiciyle buluşturuyor. Sound of Street'in sosyal medya kanalları üzerinden yapılan resmi duyuruyla açıklanan albüm, Motive'nin sokak kültüründen beslenen sert tavrını, teknik gücünü ve hikaye anlatımını bir araya getirdiği iddialı bir proje olarak öne çıkıyor.

Albümde JeyJey, Glam ve Muti gibi dikkat çeken isimlerin eşlik ettiği Motive, rekabet, hayatta kalma ve sokak gerçekliğini merkezine alan net bir atmosfer kuruyor. Albümün tracklist'i sırasıyla; Mortal Kombat (feat. JeyJey), Rodman Dennis (feat. JeyJey, Glam), Fam , Trap House, Babaflow, Ismarla, Ou, Cennet ve Şarkılar Sokaklara Ait parçalarından oluşuyor. Motive, bu albümle birlikte 2026'ya sert ve iddialı bir giriş yapıyor.



FRANSIZ MÜZİĞİNİN GÜÇLÜ SESİ İSTANBUL'A GELİYOR

2010'da yayımladığı ve dünya çapında bir fenomene dönüşen 'Je veux' ile uluslararası sahnede güçlü bir çıkış yapan Zaz, pop, Fransız chanson ve cazı kendine özgü bir yoğunlukla harmanlayarak çağdaş müzikte özel bir yer edindi. Doğal tavrı, filtresiz anlatımı ve karakteristik vokaliyle dinleyicisiyle güçlü bir bağ kuran sanatçı, yıllar içinde dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce kişinin kalbini kazandı.

2025'te yayımladığı ve eleştirmenlerden tam not alan altıncı stüdyo albümüyle müzikal yolculuğunda yeni bir sayfa açan şarkıcı, sold-out konserlerle devam eden dünya turnesinin ardından 2026 yazında da en çok talep edilen isimler arasında yer alıyor. Sahnedeki samimiyeti, yüksek enerjisi ve duygusal anlatımıyla bir Zaz konseri; yalnızca bir müzik dinletisi değil, izleyiciyi içine çeken unutulmaz bir canlı performans deneyimi sunuyor.



BABASINI KAYBETTİ

Ünlü müzik yapımcısı Samsun Demir, 85 yaşındaki babası Halil Demir'i kaybetti. Halil Demir'in vefatı, Demir ailesi başta olmak üzere sevenlerini ve müzik camiasını üzdü.

Uzun yıllardır müzik dünyasına önemli katkılar sunan Samsun Demir'e, bu zor gününde sanat camiasından ve yakın çevresinden çok sayıda taziye mesajı iletildi ve Merhuma Allah'tan rahmet; Samsun Demir'e, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.