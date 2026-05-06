Kenan Doğulu, sevilen hitlerini bu kez Symphonity kapsamında 88 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde senfonik düzenlemelerle sahneye taşıdı. O unutulmaz konserde ben de izleyiciler arasındaydım.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen iki özel gecede Doğulu, sahne enerjisi ile klasik müziğin ihtişamını aynı potada buluşturarak dinleyicilere çok katmanlı bir konser deneyimi sundu.

Konserde çok güzel bir olay gerçekleşti. Salona ilk gelen hayranları büyük sürprizle karşılaştı. 3 yakın arkadaş her şeyden habersiz salona geldi, bir görevli yaklaştı ve "İlk geldiğiniz için sizi Kenan Doğulu ile bir araya getireceğiz" dedi. Üçlü, Kenan Doğulu ile tanışıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu çok güzel bir jest, tebrikler Kenan Doğulu ekibine...

Konserde "Baş Harfi Ben", "Yüzsüz Yürek", "Ara Beni Lütfen" başta olmak üzere toplam 17 sevilen şarkı, senfonik yorumlarıyla yeniden hayat buldu. Her bir eser, güçlü orkestral düzenlemelerle farklı bir duygu seviyesine taşınarak dinleyicilere hem tanıdık hem de yepyeni bir müzikal deneyim sundu.

Dünyaca ünlü maestro Antonio Pirolli'nin uluslararası deneyimi ve yorumu orkestranın sahnedeki etkisini zirveye taşırken, müzik direktörlüğünü ve tüm düzenlemeleri üstlenen Ercüment Orkut projeye çağdaş bir müzikal kimlik kazandırdı. Konserde Kenan Doğulu'ya konuk müzisyen olarak piyanoda Ozan Doğulu, trompette Tolga Bilgin, tenor ve soprano saksafonda Engin Recepoğulları eşlik etti.

İki gece boyunca salonu dolduran müzikseverler, yalnızca bir konser değil, duygudan ritme uzanan, katman katman büyüyen senfonik bir deneyimin parçası oldu. Doğulu'nun sevilen şarkılarının senfonik yorumları orkestranın görkemiyle yeniden hayat bularak dinleyiciden büyük alkış aldı. Görsel tasarım, sahne kurgusu ve orkestral zenginlikle desteklenen performans, izleyicilere hem işitsel hem de görsel açıdan etkileyici anlar yaşattı.



HİT FACTORY FİNALİNE 125 KİŞİLİK DEV JÜRİ!

Türkiye'nin en kapsamlı dijital müzik yarışması Hit Factory'nin finalinde 125 kişilik dev jüri görev yapacak. Ana jüri koltuğunda besteci ve yorumcu Ersay Üner, prodüktör Ozan Çolakoğlu, yapımcı Oğuz Sefa Can, Netd Müzik Genel Müdürü Feride Başbuğ ve DMC CEO'su Samsun Demir yer alıyor. Ünlü prodüktör Ozan Çolakoğlu ise finalde İspanya'dan canlı bağlantıyla jüri koltuğuna oturacak.

Binlerce başvuru arasından zorlu eleme süreçlerini geçen 7 isim finale kalmayı başardı: Helin Hevi Esen, Samet Ataç, Emrehan Çığal, Feyza Göktaş, Caner Duran, Betül Şimşek ve Gürsel Toprak.

Kazanan; müzik endüstrisinin kapılarını aralayan büyük bir fırsatla kariyerinin en önemli adımını atacak. Final, HitFactoryTR YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.



SEVDİN Mİ EN BERBAT HALİMİ?

"Sevdin mi En Berbat Halimi?" şarkısında No.1'in dark ve duygusal müziğine berrak sesi ile güneş tutan bir Duru ile karşı karşıya kalıyoruz.

Yeni neslin sevdiği sound'larda gezinen aranjede, sözler derin bir aşkı anlatıyor. Biraz hüzünlü, biraz umut dolu...

No.1 tadında ama Duru'nun ferah müziğinin dokunuşu ile ortaya keyifli bir aşk şarkısı çıkıyor. Söz ve müzik'i No.1'e ait olan şarkının aranje koltuğunda No.1 ile birlikte Berkay Duman'ı görüyoruz. Mix Mas işlemlerinde No.1'in yanında Xilentch yer alıyor.