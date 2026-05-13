16 Mayıs gecesi İzmir'de futbol ve müzik aynı heyecanda buluşacak. Göztepe, Avrupa kupaları hedefi için sezonun en kritik maçlarından birine çıkarken, aynı gece Gazapizm sevenleriyle Gürsel Aksel Stadyumu'nda buluşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda oynayacağı Samsunspor karşılaşmasında Avrupa hattı için mücadele verecek. 54 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarının kapısına gelen Göztepe'de tüm gözler bu kritik mücadeleye çevrilmiş durumda.

Gazapizm konseri öncesinde stadyuma kurulacak dev ekranlarda Samsunspor–Göztepe karşılaşması taraftarlarla birlikte takip edilecek. Binlerce Göztepeli'nin tribün atmosferinde izleyeceği mücadelede Gazapizm de taraftarlarla aynı heyecanı yaşayacak

Sanatçının duyurduğu özel detay ise geceye ayrı bir anlam kattı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Gazapizm'in sevilen parçası "Süzülerek"in introsu stadyumda yükselecek ve konser başlayacak. Böylece Gürsel Aksel'de futbol coşkusu müzikle birleşecek.

Göztepe'nin Samsun deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde sarı-kırmızılı ekip, ligi ilk 5 içerisinde tamamlama yolunda büyük avantaj elde edecek. Bu nedenle 16 Mayıs gecesi yalnızca bir konser değil, aynı zamanda kulüp tarihine geçebilecek unutulmaz bir futbol gecesi yaşanacak.

'SEN EN ÇOK AŞKSIN'A SENFONİK DOKUNUŞ

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Fettah Can, 30. sanat yılını kutladığı "Senfonik Live" projesiyle dinleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Sanatçı, serinin yeni performansında "Sen En Çok Aşksın" şarkısını senfonik yorumuyla müzikseverlerin beğenisine sundu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde kaydedilen özel performansta Fettah Can, güçlü orkestra düzenlemeleri eşliğinde şarkının duygusunu daha derin bir atmosferle sahneye taşıdı.

Söz ve müziğinde Cansu Kurtcu ile Fettah Can imzası bulunan şarkı, senfonik altyapısıyla aşk temasını daha yoğun ve etkileyici bir anlatımla yeniden yorumladı. Her performansında farklı bir duygunun kapısını aralayan "Senfonik Live" serisi, sahne estetiği ve canlı orkestrasyonuyla çekiyor.

'TAŞ PLAK TÜRKÜLERİ' 24 MAYIS'TA SAHNEDE

İstanbul Sentezfoni Modern Folk Topluluğu, 2026 sezon finalinde "Taş Plak Türküleri" konseriyle dinleyici karşısına çıkıyor. Taner Demiralp yönetiminde sahnelenecek özel proje, taş plak ve gramofon döneminin unutulmaz türkülerini modern sahne diliyle yeniden yorumlayacak.

Yaklaşık 100 dakika sürecek konser, 80 kişilik dev sanatçı kadrosuyla gerçekleşecek. Büyük koro yapısı ve usta saz sanatçılarının eşlik edeceği repertuvarda; zeybekten semaha, horondan karşılamaya uzanan Anadolu'nun farklı yörelerinden eserler yer alacak.

"Taş Plak Türküleri", yalnızca bir konser değil, Türk halk müziğinin kültürel hafızasını bugünün sahnesine taşıyan özel bir müzikal yolculuk sunacak.