18-60 yaş arasında olanların her gece en az 7 saat uyuması gerekiyor. Aksi takdirde uzun vadede obezite, kalp hastalığı, felç, depresyon, diyabet gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir

Sağlıklı yaşamak için iyi bir gece uykusunun önemine sık sık değiniyoruz. Uyku düzeni sağlığı etkileyen faktörlerin başında geliyor. Vücudun kendini yenileyebilmesi için her yaş grubunda farklı miktarda uykuya ihtiyaç var. Elbette uyku süresinin yanında uyku kalitesi de önemli. Yeterince uyuduğunuz halde uyandığınızda hâlâ yorgun hissediyorsanız kaliteli bir uykuya dalamıyorsunuz demektir.



YAŞA GÖRE İDEAL UYKU SÜRESİ

Doğru uyku miktarı yaşa göre farklılık gösteriyor. 0-3 aylık olan bebekler günde 14 ila 17 saat arası uykuya ihtiyaç duyar. 4-12 aylık bebekler için yeterli sayılan uyku süresi gündüz uykusuyla birlikte 12 ila 16 saat arası. 1-2 yaş grubunda 11-14 saat, 3-5 yaş grubunda 10-13 saat, 6-12 yaş grubunda ise 9 ile 12 saatlik uyku yeterli oluyor.

13-18 yaş arası ergenlik döneminde gençlerin 8 ila 10 saat arası uykuya ihtiyacı var. Yetişkinlik dönemi dediğimiz 18-60 yaş aralığında ise en az 7 saatlik uyku gerekiyor. Eğer 7 saatlik uykunun sizi dinlendirmediğini düşünüyorsanız, uyku sürenize 1-2 saati geçmeyecek kadar daha ekleme yapabilirsiniz. Zira 60 yaş üstü yetişkinler için de ideal uyku süresi 7 ila 9 saat arası.

Her gece en az 7 saat uyuyorsanız doğru yoldasınız. Sürekli aynı miktarda uyumak her zaman mümkün olmasa da haftanın çoğu gecesinde hedefi tutturursanız, bu durum genel sağlığınızı olumlu etkiler.

Eğer düzenli olarak 7 saatten az uyuyorsanız; obezite, kalp hastalığı, felç, depresyon, kilo alma ve diyabet gibi belirli sağlık sorunları riskiniz artabilir. Ayrıca uyku eksikliğinin daha fazla kaza riski, artan ağrı, bozulmuş bağışıklık fonksiyonu ve performansı ile dikkat dağınıklığını da beraberinde getirmesi kaçınılmazdır.



İYİ UYKU ALIŞKANLIĞI ÖNEMLİ

Gelelim uykuya dalma konusuna... Yatağa yattınız ve bir türlü dalamıyorsunuz. Bu sorunla çok sık karşılaşıyorsanız, sağlığınız ve ruh halinizi olumsuz etkiler. Uykuya dalmanızı zorlaştıran faktörü belirlemeniz gerekir. Yatma saatine çok yakın kafein, alkol veya belirli yiyecekleri tüketmek uykuya dalma yeteneğinizi etkileyebilir. Yatmadan önce ekrana bakmak veya bazı ilaçları almak da sizi uyanık tutabilir. Bu tür alışkanlıklarınız varsa bir süre bunları yapmadan uyuyun, farkı göreceksiniz.

Uykuya dalmayı kolaylaştırmak için iyi uyku alışkanlıkları edinin. Yatmadan önce dinlendirici müzik dinleyin veya kitap okuyun. Yatak odanızın sessiz, konforlu ve karanlık olmasını sağlayın. Ayrıca her gün aynı saatte uyumayı ve uyanmayı alışkanlık haline getirin. Gün içinde yapılan egzersiz, stresten uzak durmak ve yatak odasından elektronik cihazları çıkarmak da uykuya dalmanızı kolaylaştırır.

Ayda 1-2 kez uykunuzdan uyanıyorsanız bu muhtemelen önemli bir durum değil. Ancak hemen hemen her gece uykunuzdan uyanıyorsanız göz ardı etmemelisiniz. Bu, uyku kalitenizi etkileyen bir durum yaşadığınızın göstergesi.

Uykuya rahat dalabilmeniz için yatmadan 1-2 saat önce elektronik aletlerden uzak durmanız gerekiyor, telefon da dahil. Telefon ve bilgisayar gibi cihazların yaydığı mavi ışık, gün içinde dikkatinizi ve tepki sürenizi artırabilir, ancak ekrana yatma saatine çok yakın bakmak, uyku düzeninize zarar verebilir.

Yapılan araştırmalara göre, yatmadan hemen önce elektronik cihaz kullanmak uykuya dalma süresini uzatıyor, REM uykusu miktarını azaltıyor ve ertesi sabah yorgun bir halde uyanmaya neden oluyor.