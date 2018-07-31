Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çok faydalı, bir o kadar da hafif bir sebze olan kabaklı tarifler var. Hepimizin alışık olduğu kabaklı tariflerin başında mücver, kabak kalye, kabak oturtma geliyor olsa da; ben bugün sizlere bir nebze ters köşe tarifler vermek istedim. Tariflerden biri, karbonhidrat düşmanlarının çok hoşuna gidecek bir spagetti. Bu öyle bir spagetti ki, makarna yerine kabak kullanılıyor ve enfes bir pesto sos ile servis ediliyor.

Diğer sürpriz tarif ise, kabak tarifleri arasında neredeyse en tutumlu olanı diyebilirim; zira kabağın kendisi değil de kabuğu kullanılarak yapılıyor. Kaşkarikas, diğer bir deyimle kabuk yemeği olarak bilinen bu Sefarad yemeği; sade lezzeti, az ve öz malzemesi ile benim gönlümde taht kurdu. Son olarak da tuzlu keklerin bence şahı, bol dereotlu, beyaz peynirli ve kabaklı nefis bir kek tarifi var. Deneyin bakalım sevecek misiniz...



KABAK DEYİP GEÇME...

Kabak, çoğu kişi tarafından bitki olarak algılanmasına rağmen, tohum içerdiği için meyve olarak kabul ediliyor.

Kabak, cucurbitaceae ailesinin dört çeşidinden birine aittir.

Kalın bir kabukla içerisindeki naif yapısı korunur.

Kabağın, Meksika ve Orta Amerika'da yaklaşık 7 bin 500 yıl önce keşfedildiği iddia edilmektedir.

Yaz aylarında çıkan kabak, genelde pişirilerek tüketilir.

100 gramlık kabak ortalama 45 kcal enerji içerir. A, C, E ve K vitaminlerini içeren kabak; magnezyum, demir, bakır başta olmak üzere mineraller açısından da zengindir.

Kabak; karoten alfa, karoten beta açısından da zengin sayılır.



'KABAK TADI VERMEK' NE DEMEK?

'Senin bu konuşmaların da artık kabak tadı vermeye başladı' deyimi, olumsuz durumların hoşa gitmemeye başladığını belirtmek amacıyla söylenir. Sürekli söylenen bir sözün ya da sürekli yapılan bir hareketin insanı bıktırdığını da ifade etmek anlamına gelebilir.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KAŞKARİKAS



2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet kabağın kabuğu

3 adet rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı incecik kıyılmış dereotu

YAPILIŞI:

Kabağı soyuyoruz, kabukları iyice yıkayıp temizliyoruz. Tencereye zeytinyağı koyuyoruz. Kabak kabuklarını beş-altı dakika soteliyoruz ve rendelenmiş domatesi ekliyoruz. Tuz ve karabiberle lezzetlendirdiğimiz kabak kabuklarını 15 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. En son kıyılmış dereotunu ilave ederek ılımaya bırakıyoruz.



AVOKADO PESTOLU KABAK SPAGETTİ



2 adet sakız kabak

1 adet avokado

1 demet taze fesleğen

2 diş sarımsak

25 gr. dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Kabakları spagetti gibi ince ve uzun şeritler olacak şekilde doğruyoruz. Fesleğen, fıstık, zeytinyağı, sarımsak ve tuzu rondodan çekiyoruz ve pesto elde ediyoruz. Avokadoyu soyup içini pesto ile karıştırıyoruz. Hazırladığımız yeşil sosu, kabaklar ile harmanlayıp servis ediyoruz.



KABAKLI KEK



2 orta boy kabak

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet kırmızı biber

Yarım demet dereotu

Bir tutam maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 paket kabartma tozu

250 gr. beyaz peynir

2.5 su bardağı un

YAPILIŞI: Öncelikle yumurtaları iyece çırpıyoruz. Daha sonra yoğurdu, sıvı yağı, kabartma tozunu, tuzu, baharatları ve unu ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Rendelenip suyu sıkılmış kabakları, ufak ufak doğranmış kırmızı biberi, kıyılmış dereotu ile maydanozu ve ufalanmış beyaz peyniri ekleyip karıştırıyoruz. Harcı, yağlanmış fırın tepsisine ya da kek kalıbına döküyoruz. 175 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.