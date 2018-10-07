İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Çankırı'ya konuk oluyoruz. Her yörede olduğu gibi Çankırı'nın da kendine özgü birçok yemeği bulunuyor.

Ağırlıklı olarak buğday ve buğday ürünlerinin yer aldığı Çankırı yöresel lezzetleri, Orta Anadolu yemeklerinin özelliklerini taşıyor.

Çankırı'da birçok kişi; tarhana, keşkek, bulgur ve yarma gibi yiyecekleri kendisi üretiyor. Bunların yanı sıra sucuk, kıyma, kavurma, fasulye, biber, patlıcan, konserve ve reçel gibi ürünler de halkın emek vererek ürettiği diğer lezzetler.

Çankırı halkı daha çok; hamurdan bükme, cızlama, gözleme, mantı, tatar böreği, çullama ve pıhtı yapıyor. Bunları sac, tava, fırın, tencere gibi farklı ortamlarda pişiriyorlar.

Kentsel yerleşim yerlerinde genellikle hazır yiyeceklere talep olmasına rağmen halk daha uygun fiyatlara yöresel yiyecekler yapıp satıyor. Bu da hazır yiyeceklere rağbetin artmasını engelliyor.



ÇANKIRI YUMURTA TATLISI



YAPILIŞI: Derin bir kabın içine yumurtalar tek tek kırılır. Kırdıktan sonra mikserle 10 dakika durdurmadan çırpılır. Ardından un, irmik ve nişasta elenip çırpılmış yumurtanın içine ilave edilir. Tahta kaşıkla karıştırılır. Büyük ve derin bir tepsi yağlanır ve karışım, önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirilir. Şerbeti için şeker ve su karıştırılıp ocağa alınır. 10-15 dakika kaynadıktan sonra iki damla limon damlatıp soğumaya alınır. Tatlı piştikten sonra soğumaya bırakılır. İkisi de soğuduktan sonra şerbeti dökülüp servis yapılır.



MALZEMELER



15 adet yumurta (oda sıcaklığında)

2 fincan irmik

2 fincan un

1 yemek kaşığı buğday nişastası



ŞERBETİ İÇİN



4 su bardağı şeker

4.5 su bardağı su

2-3 damla limon



TAVUKLU KEŞKEK



MALZEMELER



12 su bardağı aşurelik buğday

4 adet tavuk pirzola

4 su bardağı su

Tuz

Tereyağı

Pul biber



YAPILIŞI: Buğdaylar, üzerine az su eklenerek bir kez kaynatılır ve yarım saat bekletilir. Bekleme süresinin ardından, buğdaylar düdüklü tencerenin altına konur ve üzerine tavuk etleri yerleştirilir. Dört su bardağı su ve bir yemek kaşığı tuz eklenerek 40 dakika pişirilir. Piştikten sonra tavukların kemikleri sıyrılır. Tahta kaşığın tersiyle veya blender ile ezilir. (Taneli olmasını istiyorsanız, kaşıkla ezmeniz yeterli.) Üzerine, tereyağında kızdırılmış pul biber dökülerek servis yapılır.



MIKLA



MALZEMELER



5 yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı

1 kase yoğurt

1-2 diş sarımsak

Tuz



YAPILIŞI: Tavaya zeytinyağı konulur, yumurtalar kırılıp kavrulur. Çok karıştırmadan bütün halde pişirilir. Sarımsaklı yoğurt hazırlanıp bir tabağa alınır. Ardından pişen yumurtaların üzerine dökülüp servis edilir. İsteğe göre pul biber ile renklendirilebilir.