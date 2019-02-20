Evde lezzetli sucuklar yapmak mümkün.

Peki nedir bu Türk toplumunun gönlünde taht kurmuş sucuğun hikayesi?

Sucuk; literatürlerde baharatlanmış kıymanın, kurutulmuş bağırsağa doldurulmuş şekli diye geçer. Fakat sucuğun doğumu için farklı hikayeler söylenmektedir.

Eskiden tarlada çalışan işçiler için et yemek çok zor bir işti. Sıcaklardan dolayı et fazla durmaz ve kısa süre içinde kokar, yenmez hale gelirdi. Bozulmayı önlemek için kıymayı bolca baharata bular, o şekilde ömrünü uzatmaya çalışırlardı. Yalnız kıymanın hava almaması gerekiyordu.

Bunu için birçok denemeden sonra bağırsak bulundu.

Temizlenen ve kurutulan bağırsaklara kıymayı koymak o yiyeceğin uzun süre bozulmamasına yarıyordu bazen günlerce elektriksiz geçirilen yayla ortamında her daim et yeme arzusu bu şekilde giderilmiş olurdu.

Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden ellerinize sağlık....



EV YAPIMI SUCUK



MALZEMELER

kıyma (2 kere çekilmiş)

150 gr. sucuk baharatı YA DA

7-8 diş sarımsak

4 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

2 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

Karışık baharat

Tuz



YAPILIŞI: Sucuk için; kıymanın iki kere çekilmiş olması gerekiyor. Bu, sucuğun pişerken dağılmamasını sağlıyor. Sucuk baharatını aktarlardan temin edebilirsiniz. Normalde bir kilo et için 70-80 gr. sucuk baharatı yeterli geliyor. Baharatları evde kendiniz ayarlamak isterseniz sarımsakları, robottan geçirip bütün baharatlarla harmanlayıp kullanabilirsiniz. Acılı seviyorsanız, acı toz kırmızı biberi daha fazla kullanabilirsiniz. Bağırsak kullanmadan streç filme sararak yapabilirsiniz. Bu şekilde tek pişirimlik porsiyonlar halinde buzlukta saklayıp dilediğiniz zaman çıkarıp pişirebilirsiniz. Gelelim yapımına... Kıyma ve baharatlar bir kapta güzelce harmanlanır. 20 dakika hamur kıvamına gelinceye kadar yoğrulur. Ağzı kapalı buzdolabında üç-dört saat dinlendirilir. Kıymadan uzun ince rulolar yapılır. (İlk önce buzdolabı poşetini kenarlarından yırtıyorum böylece düz ve uzun oluyor) Streç film üzerine konulup sıkıca sarılır. Sarma işlemi bitince iki ucundan ortaya doğru bastırarak sıkılaştırıp çevirerek bağlanır. Buzlukta saklanır. Pişireceğiniz zaman buzluktan çıkarıp 10-15 dakika bekleterek yarı buzlu kesip pişirebilirsiniz.



EVDE SUCUK İÇİ YAPIMI



MALZEMELER



1 kg. yağlı dana kıyma

2 baş sarımsak

2 yemek kaşığı acı toz biber

2 yemek kaşığı tatlı toz biber

2 yemek kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı tuz

Yarım çay bardağı su



YAPILIŞI: Sarımsak ezilir, diğer baharatlarla birlikte kıymaya katıp yoğurulur. Yoğururken ara ara su katılır. (Fazla katmayın tadını bozar) 15- 20 dakika yoğrulur. Sonra buzdolabı poşetlerine koyup buzluğa kaldırılır.