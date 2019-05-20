Ordu mutfağı; tarihsel gelişim sürecinde aldığı göçlerle zenginlik ve çeşitlilik kazanmış bir mutfak... Zaman içinde yörede yaşayanların örf ve adetleri, gelenek ve görenekleriyle şekillenmiş.

Ordu mutfağı, özellikle Gürcü yemekleri ile zenginleşmiş.

Ordu mutfağına; balık ve sebze yemekleri, turşu kavurmaları, doğada kendiliğinden yetişen yöreye özgü bitkilerden yapılan yemekler, hamur işleri ve evde açılan, özellikle fındıkla yapılan tatlılar hakim.

Ancak o kadar çok sayıda otlu yemek var ki, vejetaryen beslenme için bire bir.



SAKARCA KAYGANASI



MALZEMELER

3 bağ sakarca

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tuz

4 yemek kaşığı mısır unu

1/2 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Sakarcalar temizlenip yıkanır. Kaynayan tuzlu suda, soğan kısımları yumuşayıncaya kadar haşlanır. Sonra ince ince doğranır. İçine yumurta, mısır unu ve gerekirse bir tutam tuz ilave edilip karıştırılır. Tavada sıvı yağla alt üst edilerek kaygana şeklinde kızartılır. Sıcak dilimlenip servis edilir.



PANCAR ÇORBASI



MALZEMELER

1 bağ pancar

1 baş soğan

1 tane acı biber

2 yemek yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI: Pancar temizlenip yıkanır ve ince ince doğranır. Bir tencerede yağ eritilir. İncecik doğranmış soğanlar, pembeleşinceye kadar kavrulur. Üzerine, malzemenin miktarına göre su ilave edilir. Pancarın rengini koruması için suya tuz atılır. Sonra doğranmış pancar ile haşlanmış fasulye katılır. Birlikte kaynadıktan sonra elenmiş mısır unu, bir elle kaynayan yemeğin içine azar azar dökülür. Ocaktan indirilmeye yakın biber ilave edilir.



PERŞEMBE'NİN MEŞHUR CEVİZ HELVASI



MALZEMELER

4 kg. toz şeker

1/2 meyan (çöven kökü suyu)

1 litre su

2 kg. ceviz içi

10 gr. limon tuzu

YAPILIŞI: Şeker ile su, hafif ateşte ağda şekline gelinceye kadar kaynatılır. Üzerine sıvılaştırılmış meyan kökü ilave edilir. Kıvamına gelince, temizlenmiş ceviz içi katılarak karıştırılır. Ateşten alınarak temiz bir kaba alınır. Soğumaya bırakılır.



MELOCAN KAVURMASI



MALZEMELER

1/2 (yarım) kilo melocan

2 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı tereyağ

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI: Melocanlar temizlenip yıkanır ve küçük küçük doğranır. En az yarım saat yumuşayıncaya kadar haşlanır. Haşlama işlemi bitince süzgeçten geçirilir. Süzgeçte soğuk su altında soğutulan melocanlar, avuç içiyle sıkılarak suyu çıkarılır. Ayrı bir tencerede orta ateşte küçük küçük doğranan soğan, tereyağında pembeleşinceye kadar, tahta kaşık yardımıyla yakmadan kavrulur. Kavrulan soğana melocan ve tuz eklenir. Tencerenin kapağı kapatılır, arada karıştırarak kısık ateşte 20 dakika daha pişirilir.





TAZE FASULYE DİBLESİ



MALZEMELER

1 kilo taze fasulye

1 su bardağı pirinç

1 adet büyük domates

1 adet büyük soğan

1 yemek kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım Türk kahvesi fincanı sıvı yağ

YAPILIŞI: Fasulyeler ayıklandıktan sonra 1 santim inceliğinde doğranır. Yıkadıktan sonra yıkama suyuyla birlikte tencereye yerleştirilir. Üzerine yemeklik doğranan soğan, küp doğranan domates, pirinç ve tuz eklenir. Sonra tencerenin dip kısmına inmeden üst tarafından karıştırılır. Ocağa koyup 5-10 dakika harlı ateşte, daha sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir. Eğer fasulye sertse, yarım su bardağı su koyarak pişirilebilir. Piştikten sonra başka bir tavada birlikte eritilen tereyağı ve sıvı yağ üzerine gezdirilerek altı kapatılır.