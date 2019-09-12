İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, en sevdiğim yerlerden birindeyim. Burası tamamen naturel bir tema üzerine kurgulanmış keyifli bereketler atölyesi. 'Nevi şahsına münhasır ruha sahip biri kim?' diye sorsalar, hemen aklıma Boyutsal nefes seminerleri ile tanınan Semra Bakioğlu ve kızı Azelea Clark gelir. Benim tanıdığım en ilham verici karakterler. Anne-kız, bu yaz bizlere Kozalak Alaçatı'da öyle güzel bir ortam sundular ki, anlatmakla olacak gibi değil, bizzat yaşamak gerekiyor.



1 METRE ACUR OLUR MU?



Kabakgiller familyasına ait acur meyvesi, esasen bir metreye kadar uzayabilen bir yapıya sahiptir Ancak ne yalan söyleyeyim, ben böyle devasa acurları hayatımda ilk defa Kozalak Alaçatı'nın tarlalarında gördüm. 'Ne yapsak?' diye düşünürken, 'Şu acurların turşusunu kuralım' diye karar verdik ve toplandık. Ezeli bir rekabet içinde bulunan limonlu turşular ile sirkeli turşular bizim atölyemizde de karşı karşıya geldi. Arkadaşımız Leon'un annesi öyle güzel limonlu turşu kurmuştu ki, lezzetine inanamadım. Ancak biz karar vermiştik, acur turşumuzu bulabildiğimiz en iyi elma sirkesi ile kuracaktık. Turşu suyu tartışmasını başlatan 'Neşeli Günler' filmindeki tartışmayı hatırlayanlarınız vardır. Mutlaka hepimiz en az 10 kere ilk kez izliyormuş gibi keyifle izlemişizdir. Biz sirke ile turşu kurmayı seçtik, peki ya sizin tercihiniz hangisi? Bugünlük benden bu kadar. Bizlere nefis ve özgün deneyimler yaşattığı için Kozalak Alaçatı'ya çok teşekkür ediyorum.



ÜRETİCİLERİN TERCİHİ SİRKE



Ülkemizde oldukça fazla miktarda tüketilen turşunun, büyük üretim ölçekleri söz konusu olduğunda limonla üretilmesi zor. Üretim esnasında asit dengesinin korunması gerekiyor. Bunun için de üreticiler 'Sirke kullanmak en doğrusu' diyor.



DAMAK TADINIZ KARAR VERSİN



Peki turşu limon suyuyla yapılmaz mı? Elbette yapılabilir ancak limon suyunu tercih edecekseniz, turşunun kısa süre içinde tüketilmesi gerekiyor. Yani 'Limon mu, sirke mi?' diye arada kaldıysanız, buna tamamen damak tadınız ve tüketim süreniz karar vermeli.



SİRKE İLE ACUR TURŞUSU



MALZEMELER

3 kg. dört parmak eninde devasa acur

3 diş sarımsak

1 lokma ekşi maya ekmeği

1 tatlı kaşığı hardal tohumu

1 su bardağı elma sirkesi

3 yemek kaşığı Himalaya tuzu

1 çay kaşığı şeker

İçme suyu

Üzerini kapatmak için asma yaprağı



PÜF NOKTASI

Hardal tohumu ve asma filizi, bu turşunun yapımında büyük önem taşıyor. Çünkü birisi kütür kütür, diğeri ise harika aromalı olmasını sağlıyor.