Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, lohusalara özel, süt yapmaya yardımcı tariflere yer verdim.

Dokuz ay boyunca içinizde sağlıkla büyüsün diye uğraştığınız bebekleriniz için yapabileceğiniz en güzel şey sağlıklı beslenmektir.

Anneler, "Ne yersem daha iyi büyür?" diye düşünmeden yapamaz.

Kendilerini düzenli bir yaşama, sağlıklı bir beslenme tarzına adapte ederler.

O mucize gün gelip dünyalar güzeli bebeklerine kavuştukları zaman yeni bir telaş alır anneyi: "Lohusalıkta beslenme nasıl olmalıdır? Sütümün kalitesini ve miktarını nasıl artırabilirim?

Lohusa şerbeti; Osmanlılarda lohusa döneminde saraya gelen misafirlere verilen tatlı bir içecektir.

Günümüzde de bebeği yeni doğanlar akrabaya, eşe, dosta dağıtırlar. Buyrun bunlar da benim tariflerim.

Hepinize afiyet olsun.



LOHUSA ŞERBETİ



YAPILIŞI: Şekeri, lohusa şekerini ve suyu tencereye koyun. Karanfili, tarçını ve zencefili mutfak tülbentine sarın ve tencerenin içine atın. (Çubuk tarçınları ortadan ikiye bölerseniz, daha çok aroma verir. Kaynamaya başladıktan sonra ateşi kısın ve 20 dakikaya yakın kaynatın. Lohusa şerbetinin şekeri yoğundur. Bu yüzden bardağın yarısına şerbet koyun, üzerini sıcak isteyenler için kaynar suyla, soğuk isteyenler için soğuk suyla tamamlayın.



MALZEMELER

3 litre su (15 su bardağı)

6 su bardağı şeker

300 gr. lohusa şekeri

20- 25 adet karanfil

6 adet çubuk tarçın

2-3 adet kuru zencefil



KAYNAR



YAPILIŞI: Tüm tane ve kabuk baharatları iri iri dövün, bir tülbente veya bez torbaya koyarak ağzını bağlayın. Düdüklü tencereye su koyun, tülbenti içine koyun. Şekeri ilave edip bir saat kaynatın. Tencerenin kapağını açarak bez torbayı alın. Kaynarı, sıcak olarak bardaklara koyun.Üzerine iri dövülmüş ceviz serpilerek ikram edilir. Soğuk olarak da servis yapabilirsiniz.



MALZEMELER

3 adet muskat

3 adet havlıcan

2 adet zencefil

6 adet tane karabiber

10 adet yenibahar

5 adet kabuk tarçın

10 adet karanfil

2 adet lohusa şekeri

4.5 litre su

4 su bardağı şeker

ÜZERI IÇIN

İri dövülmüş ceviz



EKŞİLİ LOHUSA ÇORBASI



MALZEMELER

450 gr. ince çekilmiş kıyma (tercihen kuzu)

5 su bardağı et suyu

2 su bardağı normal su

4 çorba kaşığı un

5 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 adet limon suyu

2 adet yumurta

Kuru reyhan

Karabiber

Tuz

YAPILIŞI: Kemikli, çok büyük olmayan bir et alın ve bunu iyice haşlayın. Bir tencereye et suyunu ve normal suyu koyup kaynatın. Ayrı bir kapta limon suyu, un ve yumurtayı güzelce çırparak terbiyesini oluşturun. Kaynayan sudan bir kepçe alarak terbiyeyi ılıştırın, tenceredeki et suyuna, sürekli karıştırarak yavaş yavaş ekleyin. Tuzunu ve karabiberini de ilave ederek bir taşım kaynatın. Kıymayı, sadece tuz ekleyerek iyice yoğurun. Fındık büyüklüğünde minik toplar hazırlayarak, tavada erittiğiniz tereyağı ile köfteleri sallayarak kızartın. Tenceredeki terbiyeli suya köfteleri katıp pişirin. Üzerine yağda kızdırılmış pul biber dökerek servis yapın.