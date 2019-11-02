Herkese merhabalar.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Marmara ve Karadeniz'deki balıkçıların en gözde balıklarından biri olan hamsiyi mercek altına alıyorum.

Hamsiyi doğru bir şekilde tüketirseniz, size sağlayacağı tüm yararlardan faydalanabilirsiniz. Hamsiyi kızartma olarak tercih ettiğiniz takdirde vitaminlerinden ve minerallerinden çok az faydalanırsınız.

Bu nedenle hamsiyi kızartma olarak çok fazla tercih etmemelisiniz. Hamsiyi her zaman buğulama ya da fırında sebzeyle birlikte pişirmelisiniz. Bu şekilde hamsi, doğrudan sağlığınız için etkili bir besin olur.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



HAMSİLİ PİLAV



MALZEMELER

800 gr. hamsi

100 ml. zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

25 gr. çam fıstığı

200 gr. pirinç

40 gr. kuş üzümü

400 ml. sıcak su

1 tatlı kaşığı kuru nane

1/2 demet dereotu

1 yemek kaşığı mısır unu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Pirinci ve sap kısımlarını ayıkladığımız kuş üzümlerini ayrı ayrı kaplarda sıcak suya basıyoruz. Hamsileri temizleyip kılçıklarını çıkarıyoruz. İyice yıkayıp sularının süzülmesi için bir süzgeçte bekletiyoruz. Soğanları doğrayıp zeytinyağında kavuruyoruz. Çam fıstıklarını ekleyip karıştırmaya devam ederek fıstıklar pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Pirinci, nişastalı suyu gidene kadar yıkayıp süzüyoruz. Tencereye pirinci alıyoruz. Tuz ve karabiber serpip karıştırıyoruz. Kuru nane ve süzdüğümüz kuş üzümlerini ekleyip karıştırıyoruz ve sıcak suyu ilave ediyoruz. Karıştırıp tencerenin kapağını kapatıyoruz. Fırın kabının dibini yağlıyoruz, mısır ununun yarısını serpiştiriyoruz. Kabın dibini, derileri altta kalacak şekilde hamsilerle kaplıyoruz. Pilavımızı ateşten alıyoruz. Dereotunu ekleyip karıştırıyoruz. Bekletmeden hamsilerin üstüne yayıp bir kaşık yardımıyla düzeltiyoruz. Kalan hamsileri pilavın üstüne diziyoruz. Hamsilerin üzerine mısır ununu serpiştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Fırından çıkardığımız hamsili pilavı, oda ısısında dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis ediyoruz.



HAMSİ TAVA



MALZEMELER

1 kg. hamsi

Tuz

Un

Sıvı yağ

YAPILIŞI: 30 dakika su dolu bir kabın içerisinde beklettiğimiz hamsileri bir kaba alıyoruz, yıkıyoruz ve süzgece koyuyoruz. Suyu süzülen hamsilere tuz ilave ediyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Bir kabın içerisine hamsileri alıyoruz, üzerine fırınlanmış mısır ununu ilave ediyoruz ve her tarafının mısır unuyla kaplanmasını sağlıyoruz. Tavaya sıvı yağımızı koyuyoruz. Yağ kızdıktan sonra, unladığımız hamsileri tavaya diziyoruz. Orta ateşte pişiriyoruz. Pişirdiğimiz hamsileri kapak yardımı ile çevirebiliriz.





HAMSİ KUŞU



MALZEMELER

1 kg. hamsi

1/2 demet taze soğan

1/2 demet maydanoz

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı mısır unu

1/2 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

KIZARTMAK IÇIN:

3 adet yumurta

1/2 su bardağı mısır unu

3/4 su bardağı ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Kafa ve kılçık kısımlarını ayıkladığımız hamsileri fileto haline getiriyoruz. Bol suda yıkayıp fazla sularını kağıt havlu yardımıyla alıyoruz. Taze soğanların yeşil kısımlarını ince ince doğruyoruz. Ayıklanmış maydanoz yapraklarını ve kuru soğanı ince ince kıyıyoruz. Doğranmış yeşillikler, kuru soğan, mısır unu, nane, tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi derin bir kasede karıştırıyoruz. Fileto haline gelen hamsilerden iki tanesini düz bir tabağa alıyoruz. Birinin üzerine hazırladığımız karışımdan sürüp diğerini üzerine sıkıca kapatıyoruz. Hazırladığımız hamsi kuşlarını, çırpılmış yumurtaya ve mısır ununa bulayıp derin bir tavada kızdırdığımız ayçiçek yağında kızartıyoruz.