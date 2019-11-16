Herkese merhaba... Bugün İdilika'nın Mutfağı çok mutlu bir güne uyandı. Ne zamandır aklımdaydı, tiramisu için özel bir yazı yazayım diye düşünüyordum. Türkiye'de herkesin kendine göre bir tiramisu tarifi var. Bense en gerçek tarifin peşindeydim ve buldum.



MASCARPONE YAPIYORUZ

Mascarpone peynirini evde yapmak sandığınızdan çok daha kolay. Özellikle de tiramisu için kullanılan mascarpone peynirini yüksek fiyatlara satın almak yerine evde kendiniz yapabilirsiniz. Bunun için gerekli malzemeler, iki paket krema ve 1.5 yemek kaşığı limon suyu. Kremayı benmari usulü ısıtıyoruz. Hafiften baloncuklar çıkmaya başlayıncaya kadar karıştırmamız gerekiyor. Limon suyunu ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Krema yoğunlaşıp boza kıvamı alınca artık biraz soğutmamız gerekiyor. Temiz bir tülbentin içinde buzdolabına alıp süzülmesini beklersek, 12 saat sonra artık şahane bir mascarpone peynirimiz oluyor.



'BENİ YUKARI ÇEK'

Efsaneye göre 17'nci yüzyılın sonunda Toscana Dükü, birkaç günlüğüne Siena'ya gider. Şehrin pastacıları, asaletlerini simgeleyecek yeni bir tatlıyı dükün onuruna üretmeye karar verir. Tira-mi-su, yani 'Beni yukarı çek' anlamına gelen tatlının ilk reçetesi oluşur. Ardından dük, bu reçeteyi Floransa'ya götürür ve oradan İtalya'ya yayılır. Bugünlük İdilika'nın Mutfağı'ndan bu kadar diyorum ve nefis bir tiramisu tarifi ile ayrılıyorum. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun.



GÜZEL BİR TİRAMİSU İÇİN...

YUMURTA sarısı ve şeker, yumurta kokusu kalmaması için mikserle iyice beyazlaşana kadar çırpılmalıdır. Bisküvileri kahvenin içinde tutma süresi çok önemlidir. Fazla kalırsa dağılır, az kalırsa sert olur. Birkaç saniyeyi geçirmeyin ve tek tek batırın. Savoiardi bisküvilerini illa ki alkollü bir kahve sosuna batırmak gerekmiyor, alkolsüz de pekala çok lezzetli olabiliyor. Tiramisuyu tek tek kuplarda servis edebilirsiniz ya da bir borcama döküp dilimleyebilirsiniz. Biraz daha heyecanlı bir tiramisu elde etmek konusunda ısrarcıysak; o zaman içine vişne taneleri, balkabağı püresi ya da çilek gibi lezzetler eşlik edebilir. Neden olmasın? Üzerine eleyeceğimiz kakaoyu, tiramisuyu servis etmeden önce dolaptan çıkarır çıkarmaz elersek daha güzel bir görüntü elde ederiz.



TIRAMİSU



MALZEMELER

8 adet yumurta sarısı

220 gr. şeker

500 gr. mascarpone peyiri

500 gr. krema

3 paket kedi dili (savoiardi diye bilinen nişasta bazlı şahane bisküviler)

Kedi dilini ıslatmak için espresso

YAPILIŞI: Yumurta sarısı ve şekeri mikser ile krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyoruz. Çırptığımız karışıma mascarpone peynirini ekliyoruz, spatula yardımı ile yediriyoruz. Ayrı bir kapta kremayı kabarana kadar çırpıyoruz. Çırptığımız kremayı yumurtalı karışıma ekleyip spatula yardımı ile tekrardan yediriyoruz. Tiramisu kremamız hazır. Kedi dillerini, hazırladığımız espresso ile ıslatıp tiramisuyu yapacağımız kabın dibine diziyoruz. Hazırladığımız krema karışımının yarısını üzerine döküyoruz ve kedi dillerinin üzerine eşit şekilde yayıyoruz. Üzerine tekrar espresso ile ıslattığımız kedi dillerini düzenli bir biçimde diziyoruz. Üzerine kalan kremayı döküp eşit şekilde yayılmasını sağlıyoruz. Tiramisuyu oda sıcaklığında soğumaya bırakıyoruz. Buzdolabında bir süre dinlendirip çikolata rendesi ve kakao ile servis ediyoruz...