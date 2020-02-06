Kurabiyenin oluşumu tamamen şans eseri olarak ortaya çıkmış. Önceki dönemlerde kullanılmakta olan ve bir çeşit termometre görevi gören kurabiyeler; hamur şeklinde hazırlanarak ekmek fırını ve benzeri alanlarda, ekmekleri fırına sürmeden önce fırının ısınıp ısınmadığını kontrol etme amaçlı yapılmaya başlanmış. İlk olarak ısı ölçmede ve fırının sıcaklığını kontrol etmekte kullanılan kurabiyeler, sonrasında ise ilk olarak M.S. 7'nci yüzyılda çikolatalı ve benzeri şekilde denenmeye başlanmış. Sonrasında ise 17'nci ve 18'inci yüzyılda sürekli olarak değişik şekillerde ve tatlarda üretilerek günümüze kadar gelmiş. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KAVALA KURABİYESİ



MALZEMELER

125 gr. margarin

125 gr. tereyağ

1 su bardağı un

1 su bardağı çiğ badem

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

ÜZERİNE:

Pudra şekeri

YAPILIŞI: Bademlerimizi iri çekip tavaya alıyoruz üzerine 1 su bardağı un ilave ederek kısık ateşte 5-6 dk. kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra geniş bir kaba boşaltıp soğumaya bırakıyoruz. Yoğurma kabımızın içine yumuşak margarin ve tereyağını alıyoruz. Yoğurma kabımızın içine tüm malzemeler ve soğumuş un ve badem de alınarak iyice yoğurulur. Un ile kurabiye kıvamına gelene kadar kıvamı bağlanır. Su bardağı ile yarım yarım keserek yarım ay şekli verebilirsiniz. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir 180 derece fırında kontrollü olarak pişirilir Fırından çıktıktan sonra soğuması beklenir Tamamen soğuyanca bol pudra şekeri serpilerek istenilen zamanda çayın yada kahvenin yanında yenilmek üzere servis edilmeye hazır hale getirilir.



TARÇINLI CEVİZLİ KURABİYE



MALZEMELER

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yumurta beyazı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket (250 gram) yumuşak margarin

4 su bardağı un

1 çay kaşığı tepeleme dolu tarçın

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

ÜZERI İÇİN;

3 yemek kaşığı pudra şekeri

2 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI: Malzemeler yoğurma kabında karıştırılarak hamur elde edilir. Hamurdan parçalar kopartılarak yuvarlanır ve tepsiye dizilir. 160 derece fırında 20-25 dakika pişirilir. Kurabiyeler fırından çıkar çıkmaz, pudra şekeri ve tarçın karışımına bulanarak servis tabağına alınır.



DAMLA SAKIZLI KURABİYE



MALZEMELER

1 paket damla sakızlı vanilya

1 adet yumurta

100 gr tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

2 çay bardağı mısır nişastası

1 su bardağı pudra şekeri

Aldığı kadar un

ÜZERI IÇIN:

Pudra şekeri

YAPILIŞI: Yoğurma kabımızın içerisine bütün malzemeyi alıp karıştıralım. Ardından kaşık ile az az un ilavesi yaparak kurabiye hamurumuzu yoğuralım. Yoğurulan hamuru ister yuvarlayarak şekil verin isterseniz minik kalıplarla şekillendirin. Fırın tepsisine dizip 180 derecede pişirelim. Üzeri çok az pembeleşince fırından alalım. İlk sıcaklığı geçip biraz ılıyınca da üzerine pudra şekeri serpiştirelim. Afiyet olsun.