İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi'nde yaşadığı öyküleri anlatan 'Hababam Sınıfı'nın yemeklerini yapıyorum size...



HAFİZE ANA İMZALI

Gelmiş geçmiş en büyük efsanelerden biri olan 'Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana imzalı yemekleri; hem oldukça basit, hem de geleneksel öğrenci yurdu yemekleri olma özelliği ile nedeniyle nostaljik bir yanı var. Bugüne kadar izlerken belki dikkatinizi çeken, belki de hiç fark etmediğiniz bu yemekler nelermiş bir bakalım...

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle.



SALÇALI MAKARNA

MALZEMELERİ

1 paket makarna

2 çorba kaşığı kuru nane

İsteğe göre az salça

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Toz karabiber

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Makarnayı dilediğiniz kıvamda sıvı yağlı ve tuzlu kaynar suda haşlıyoruz. Domates salçasını, naneyi, iki tutam tuzu ve iki tutam karabiberi büyükçe ve çukur bir tavada veya tencerede, zeytinyağının kokusu iyice çıkana kadar kavuruyoruz. Haşlanmış makarnadan sosumuza iki-üç kepçe makarna suyu ekliyoruz ve beş dakika daha pişiriyoruz. Ardından makarnanın suyunu süzüyoruz ve sıcak sosun içine atıyoruz. Makarnayı sos ile iyice karıştırıyoruz.



KAYISI HOŞAFI

MALZEMELER

Orta kase büyüklüğünde kurutulmuş kuru kayısı

1 yemek kaşığı çekirdeksiz üzüm (Kuş üzümü de olabilir)

1 su bardağından eksik toz şeker

2-3 adet limon tuzu

1.5 litre su

YAPILIŞI: Orta boy tencere içine suyumuzu döküp üzerine şekeri ve limon tuzunu atıp baloncuk çıkana kadar kaynamasını bekliyoruz. Kaynayan suya kuş üzümlerini veya çekirdeksiz üzümlerini, ardından kayısıları ilave ederek orta ateşte pişmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 20-25 dakika sonra kayısıların arası açılacak ve büyücektir.

Şekeri sizin damak tadınıza az gelirse tekrar bir miktar sulandırıp toz şeker ilave edebilirsiniz. Ancak kayısı zaten tatlı bir meyvedir, dolayısıyla şekerle birleşecek ve kendi tadıyla daha tatlı olacaktır.



TAVUKLU PATATES YEMEĞİ

MALZEMELER

400 gr. tavuk göğüs eti

2 adet büyükçe patates

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir tutam kekik

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 adet orta boy soğan

Tuz

2.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Tavuk ve patatesleri küp küp doğruyoruz. Tencereye yağ koyup önce tavukları tencereye alıyoruz. 2-3 dakika kadar karıştırarak kavuruyoruz. Sonra patatesleri ve halka halka doğranmış soğanı ekleyip 3-4 dakika da birlikte kavuruyoruz. Sonra salçayı, kekik ve tuzu ekleyip 1-2 dakika daha kavuruyoruz. Sonra suyu ekleyip kaynayana kadar önce orta, sonra kısık şekilde kapağı kapalı olarak pişiriyoruz.