İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Çankırı'ya konuk oluyoruz. Her yörenin olduğu gibi Çankırı'nın da kendine özgü birçok yemeği bulunuyor. Ağırlıklı olarak buğday ve buğday ürünlerinin yer aldığı Çankırı yöresel lezzetleri, Orta Anadolu yemeklerinin özelliklerini taşıyor. Çankırı'da birçok kişi; tarhana, keşkek, bulgur ve yarma gibi yiyecekleri kendisi üretiyor. Bunların yanı sıra sucuk, kıyma, kavurma, fasulye, biber, patlıcan, konserve ve reçel gibi ürünler de halkın emek vererek ürettiği diğer lezzetler. Çankırı halkı daha çok; hamurdan bükme, cızlama, gözleme, mantı, tatar böreği, çullama ve pıhtı yapıyor. Bunları sac, tava, fırın, tencere gibi farklı ortamlarda pişiriyorlar. Bakalım Çankırı iftar sofrası ile bize ne lezzetler vadediyor...



YAREN GÜVECİ



MALZEMELER

500 gr. iri doğranmış dana eti

3 adet domates

3 adet patlıcan

12-15 adet arpacık soğanı

7 adet sivri biber

7-8 diş sarımsak

2 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

3 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI: Etlerimizi ısınan güvecimize ekliyoruz ve etlerimiz suyunu sarıp çekene kadar kavuruyoruz. Suyunu çektikten sonra tuz, sıvı yağımızı, arpacık soğanlarımızı ve sarımsağı ekleyip biraz daha kavuruyoruz ve salçamızı ve biraz sıcak su ekliyoruz. Bu sırada patatesimizi patlıcanımızı domatesimizi soyup iri şekilde doğruyoruz. Etlerin üstüne önce patates sonra patlıcan biber ve domates sırasıyla güvecimize ekliyoruz. Üstüne tereyağımızı baharatlarımızı ve sıcak suyumuzu ekliyoruz.



CİMCİK HAMURU ÇORBASI



MALZEMELER

2 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı kesme hamur

Büyük kase Birşah yoğurt

Su

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

Tereyağı

Nane

YAPILIŞI: Öncelikle mercimeği sıcak suda bekletip suyunu süzelim ve sudan geçirelim. Tencereye suyu alıp içine mercimeği ve hamuru dökelim içindekiler yumuşayıncaya kadar arada karıştırarak orta ateşte pişirelim ve çorbanın içinden üç dört yemek kaşığı suyundan alıp yoğurdun içine döküp karıştıralım ve yavaş yavaş karıştırarak çorbanın içine dökelim. Tavada tereyağı ve naneyi kızdırıp çorbanın üzerine gezdirelim tuzunu da döküp servis edelim.



İNCE EKMEK MUSKASI



MALZEMELER

Yufka ekmek (Nimet Lavaş)

Küpecik peyniri veya kavrulmuş kıyma (her ikisi karışık olarak da kullanılabilir)

YAPILIŞI: Yufka ekmek ortadan ikiye katlanır. Yarım daire seklindeki yarım yufka yuvarlak kısmından katlama çizgisine doğru boydan boya ikiye katlanır, istenirse üstü tereyağı ile yağlanır. Üzerine küpecik peyniri veya tulum peyniri serpilir (kavrulmuş kıyma ile de yapılabilir.) En uç kenardan içe doğru muska seklinde katlanır. Açıkta kalan küçük uç muskanın katının birinin içine sıkıştırılır. Tavada veya sacda hafif ateşte her iki tarafı kızarana kadar pişirilir.



KÜL ÇÖREĞİ



MALZEMELER

1 kilogram un

Aldığı kadar su

Tuz

İÇİ İÇİN:

2 su bardağı ceviz içi ya da Peynes lor peyniri

YAPILIŞI: Un, su ve tuz ile hamur hazırlanır. 30 cm çapında 1 cm. kalınlığında yufkalar açılır, 4-5 adet hamur üst üste konur. Arzu edilirse bu katların arasına ceviz içi ya da peynir konulur. Kenarları hava almayacak şekilde büyük somun ekmeği şekline getirilir. Ocakta alt ve üstü yapraklarla koparılıp sıcak meşe külüne gömülür. Külün üstünde kor olan meşe kömürü konularak pişmeye bırakılır.



HAMEYLİ



MALZEMELER

1 kg. un

1 kg. buğday nişastası

750 gr. tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım kg. süt

3 yumurta

250 gr. Birşah yoğurt

1 adet limon

250 gr. ceviz içi

1 yemek kaşığı Galle sirke

ŞERBETİ İÇİN:

5 su bardağı şeker

6 su bardağı su

1 adet limon

YAPILIŞI: Un, süt, yumurta, yoğurt, tuz, 1 yemek kaşığı yağ ve sirke kulak memesi yumuşaklığında yoğurulur. Hamur 50 parçaya bölünür. Çay tabağı büyüklüğünde açılır. Hamur yarım saat dinlendirilir. Bezeler nişastayla açıldıktan sonra her biri teker teker kurutulur. Sonra üst üste dizilir. 45'inci bezeden sonra ceviz serpilir. Açma işlemi bitince hamur 3-4 parmak genişliğinde kareler şeklinde kesilir ve üçgen şeklinde katlanarak tepsiye dizilir. Yağ eritilir ve üzerine sıcakken dökülür. Sonra orta sıcaklıktaki fırında 1 saat civarında pişirilir. Su ile şeker kaynatılarak şerbeti hazırlanır. İçine yarım limon sıkılır ve biraz daha kaynatılır. Tatlı ılıkken şerbeti ılık olarak dökülür.