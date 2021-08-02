Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, ağustos ayının gözdesi üzümün en tatlı hali olan beyaz üzümlü tariflere yer veriyorum.



ÜZÜM SORBE



MALZEMELER

3 su bardağı beyaz üzüm suyu

3/4 su bardağı şeker

YAPILIŞI: Yarım su bardağı üzüm suyu ve şekeri bir tencereye alıyoruz. Orta ateşte şeker eriyinceye kadar sürekli karıştırıyoruz. Ateşin altını kapatıyoruz ve geri kalan üzüm suyunu şekerli karışıma ekleyip karıştırıyoruz. Oluşan karışımı derin dondurucuya girebilecek bir kaba koyuyoruz ve iyice soğuyana kadar bekliyoruz. Soğuyan karışımı dondurucuya alıyoruz ve birkaç saat, her yarım saatte bir çatalla ezerek karıştırıyoruz. Kıvam alınca servis ediyoruz.



ÜZÜM SUYU



MALZEMELER

1 kg. beyaz üzüm

2 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI: Üzümleri yıkayıp tencereye alıyoruz, ocağa koyup üzümler patlayıp yumuşayana kadar pişiriyoruz. Üzümleri süzgeçten geçirip suyunu sıkıyoruz. Çıkan suyu tekrar tencereye alıyoruz. Şeker koyup 10 dakika daha kaynatıyoruz. Sıcak sıcak cam kavanozlara doldurup istediğimiz zaman soğutup servis ediyoruz.



ÜZÜM PELTESİ



MALZEMELER

1 kg. beyaz üzüm

1.5 su bardağı şeker

Yarım çay bardağı nişasta

Yarım çay bardağı mısır unu

6 su bardağı su

YAPILIŞI: Üzümleri yıkayıp su ve şekerle birlikte tencereye koyuyoruz, kaynadıktan sonra ocaktan alıp tel süzgeçten geçiriyoruz. Elde ettiğimiz yaklaşık beş su bardağı üzüm suyunun dört bardağını bir tencereye alıyoruz. Kalan bir bardak üzüm suyunu, nişasta ve mısır unuyla karıştırıp tencereye ekliyoruz. 10 dakika kadar karıştırarak kaynatıyoruz, muhallebi kıvamına geldikten sonra kaselere paylaştırıp soğuk olarak servis ediyoruz