İdilika'nın Mutfağı'nda bugün mandalinalı lezzetlere yer veriyoruz. Umarım seversiniz.



MANDALİNA REÇELİ



MALZEMELER

20 adet mandalina

1 kilo toz şeker

3 bardak su

YAPILIŞI: Mandalinaları yıkayın, dış kısımlarını rendeleyin. Mandalina kabuklarını reçelimizde kullanacağımız için dış kısımlarını derin rendelememeye gayret edin. Mandalina meyvelerini kabuklarından ayırmak için önce dış kısımlarına eşit aralıklarla çizikler atın, kabukları soyun. Kabukların iç beyaz kısımlarını temizleyin. Yorgan iğnesine iplik geçirin ve mandalina kabuklarını sırasıyla dolayarak iğneye batırdıktan sonra ipliğe takın. İpliğe geçirilen rulo mandalina kabuklarını tencereye koyun. Üzerine kaynamış su ilave edin ve yedi-sekiz dakika haşlayın. Suyunu süzüp üzerlerini kaplayacak şekilde soğuk su dökün. Altı saatte bir mandalina kabuklarının suyunu süzüp yeniden su koyarak üç gün bu işleme devam edin. Tencere içerisine üç bardak su ve toz şeker aldıktan sonra, şeker eriyene kadar pişirin... Mandalina kabuklarını şerbetin içerisine ekleyin. Suyunu da ilave edin ve kaynatın. Kavanoza koyup ters çevirin.



MANDALİNALI BADEMLİ KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1.5 çay bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı mandalina suyu

1 adet mandalina kabuğu rendesi

2 çay bardağı un

1 çay bardağı badem tozu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri güzelce çırpın. Yağ, mandalina suyu, mandalina kabuğu rendesini de ekleyip karıştırın. Un, badem tozu, kabartma tozu ve vanilyayı ayrı bir kapta karıştırıp kek harcının içine eleyerek ilave edin. Harcı, yağlanmış kek kalıbının içine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında 35- 40 dakika pişirin.



MANDALİNA PANNA COTTA



MALZEMELER

2 su bardağı taze sıkılmış mandalina suyu

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Mandalina suyu, süt, toz şeker, un ve nişastayı bir tencereye alıp tel çırpıcı yardımıyla karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alınca içine bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyip eriyene kadar karıştırın. Pişen pudingi servis kaselerine paylaştırın. Üzerine ve aralarına bisküvi kırıntıları serpin.