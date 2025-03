İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Siirt mutfağına konuk oluyoruz. Türkiye'nin her şehrinde olduğu gibi Siirt ilinin de kendine has yöresel lezzetleri var. Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Siirt; bulunduğu coğrafi şartlar nedeniyle zengin bir mutfak kültürüne sahip. Bu ilimiz sebzelerden et yemeklerine, salatalardan tatlılara kadar farklı türlerdeki lezzetleri ile diğer şehirlerden ayrılıyor.





İSMEYKET

MALZEMELER

Yarım kilo orta yağlı et veya kıyma

4-5 orta boy kuru soğan

1 çay kaşığı karbonat veya maya

3 yemek kaşığı domates salçası

2 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

5-6 su bardağı un

Aldığı kadar su

YAPILIŞI: İnce kıyılmış soğan, ufak doğranmış et ve baharatlar çiğ olarak karıştırılır. Un ve maya da eklenir. Su yavaş yavaş eklenip hamur yapılır. Hamurlar istenilen şekillere getirilip kızgın yağda kızartılır.



PERDE PİLAVI



MALZEMELER

İÇ PİLAVI İÇİN:

1 kase pirinç

2 yemek kaşığı margarin

2 kase tavuk suyu

2 adet tavuk budu

Kuş üzümü

Karabiber

Tuz

HAMURU İÇİN:

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı yoğurt

100 gr. margarin

1 paket kabartma tozu

Tuz

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: İlk olarak tavukları haşlıyoruz. Sonrasında tavuk suyuyla pilav yapıyoruz. Margarini pilav tenceresinde eritip, yıkayıp suyunu iyice süzdüğümüz pirinçleri yağda 3-4 dakika kadar kavuruyoruz. Haşladığımız tavukların suyundan iki kasesini pirinçlerin üzerine ekliyoruz, yarım yemek kaşığı da tuz ilave ederek kapağını kapatıyoruz. Pilav tam olarak pişmeden, hâlâ diriyken ocaktan alıyoruz. Didiklediğimiz tavukları, kuş üzümünü ve karabiberi pilav ile harmanlıyoruz. Hamur için tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Hamuru biri küçük, biri büyük iki parçaya ayırıyoruz. Büyük olanı 3 mm. kalınlığında açıp kabın tabanına kenarlarını kapatacak şekilde yerleştiriyoruz. İçine pilavı boşaltıyoruz. Hamurun küçük parçasını da aynı şekilde açıp pilavın üzerine kapatıyoruz. 200 derece ısıtılmış fırında perde pilavını kızarana kadar pişiriyoruz. Ters çevirip servis ediyoruz.