İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Adana'dayız. Türkiye'nin en özgün ve en lezzetli mutfaklarından biri Adana'ya ait. Adana mutfağı, ülkemizde et ve kebap kültürünün en iyi temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Medeniyetlerin beşiği olması ile farklı kültürlerden de izler taşıyan Adana mutfağında birbirinden lezzetli yemeklerin yanında baharat kullanımı da yaygın. Dünyaya nam salmış lezzetleri ile Adana'ya yolunuz düşerse, bu damak çatlatan tarifleri mutlaka tadın.





ANALI KIZLI



MALZEMELER

KÖFTESİ İÇİN:

300 gram yağsız kıyma

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı normal bulgur

1 adet rendelenmiş soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

İÇİ İÇİN:

300 gr. kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

Maydanoz

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı salça

SUYU İÇİN:

1 su bardağı haşlanmış nohut

Bir parça kuşbaşı doğranmış et

1 paket et bulyon

2 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Sıcak su

YAPILIŞI: Köftesi için; un ve yumurta hariç tüm malzemeleri bir kaba koyun ve elinizi ılık suya batırarak iyice yoğurun. Sonra unu, yumurtayı ilave edip yoğurmaya devam edin. Köftelerin dörtte birini nohut büyüklüğünde yuvarlayın. Kıymayı ve soğanı kavurun. İçine salçayı, karabiberi, kırmızı toz biberi, tuzu, maydanozu ilave edip karıştırın ve soğumaya bırakın. Kalan köfte harcından iri köfteler yapıp içini kıymalı harçla doldurun. Etleri, suyunu bırakıp çekene kadar pişirip, salçayı ilave edip kavurun. Baharatları ve et bulyonu ekleyip sıcak su koyun. Nohutları ve hazırladığınız köfteleri de içine atıp pişirin.



HALKA TATLISI



MALZEMELER

HAMUR İÇİN:

2 adet yumurta

2 su bardağı irmik

1.5 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

YAPILIŞI: Öncelikle şerbetin önceden yapılmış ve soğumuş olması gerekiyor. Hamuru için gerekli olan malzemeler karıştırılır. Sıkma torbası ya da pompaya doldurularak kızgın yağa sıkılarak kızartılır. Kızaran tatlılar yağdan çıkartılıp direkt şerbet atılır. 1-2 dakika şerbeti çekmesi beklenir ve şerbetten çıkartılır.



KAYNAR



MALZEMELER

3 adet muskat

3 adet havlıcan

2 adet zencefil

6 adet tane karabiber

10 adet yenibahar

5 adet kabuk tarçın

10 adet karanfil

2 adet lohusa şekeri

4.5 litre su

4 su bardağı şeker

ÜZERİ İÇİN:

İri dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: Tüm tane ve kabuk baharatları iri iri dövün, bir tülbente veya bez torbaya koyarak ağzını bağlayın. Düdüklü tencereye su koyun, tülbenti içine koyun. Şekeri ilave edip bir saat kaynatın. Tencerenin kapağını açarak bez torbayı alın. Kaynarı, sıcak olarak bardaklara koyun. Üzerine iri dövülmüş ceviz serperek ikram edin. Soğuk olarak da servis yapabilirsiniz.