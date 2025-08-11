İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, son dönemlerin hızla yükselen gastronomi trendlerinden biri olan sağlıklı atıştırmalıklar konusunu açıyorum. Bugün üç adet farklı atıştırmalık cips tarifi hazırladım sizlere. Hepsini fırında yaptım. Özellikle diyetteyseniz bu cipsleri ara öğünler için de hazırlayabilirsiniz. Ofiste, evde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Doğal mısır cipslerini de çocuklarınızla birlikte severek yiyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle.







PATLICAN CİPSİ

MALZEMELER

2 adet patlıcan

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Patlıcanları soyup cips rendesi ile doğruyoruz. İyice kuruluyoruz, üzerine yağ spreyi ile zeytinyağı serpiştiriyoruz. Tuz ekleyip yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştiriyoruz. 180 derece fırında patlıcanlar kuruyup kızarana kadar fırınlıyoruz.







ŞEFTALİ CİPSİ

MALZEMELER

2 adet sert şeftali

Yarım limon

Tarçın

YAPILIŞI: Şeftalileri incecik dilimliyoruz. Üzerlerine 1-2 damla limon suyu damlatarak parmağımızla yüzeyine yayıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye diziyoruz ve üzerine tarçın serpiyoruz. 100 derece fırında bir saat tutuyoruz.







SARIMSAKLI MISIR CİPSİ

MALZEMELER

1 su bardağı mısır unu

Yarım su bardağı un

3 diş sarımsak

YAPILIŞI: Mısır unu ve unu bir kaba alıyoruz. İçine, rendenin en ince kısmıyla rendelediğimiz sarımsağı ekliyoruz. Sonra tuzunu ekliyoruz. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar azar azar su ekleyerek yoğuruyoruz. Hamur kıvam aldığında tezgahın üzerine un serpip ince bir şekilde açıyoruz. İstediğimiz şekli verip kızartıyoruz. Kızartma istemezseniz yağlı kağıt serili bir tepsiye dizebilir ve 200 derecelik fırında 15 dakika pişirebilirsiniz.