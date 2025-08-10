İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hazır domatesin mevsimiyken ve fiyatı en düşük rakamları görmüşken, biz Türklerin en sevdiği saklama usullerinden biri olan domates konservesi yapmayı anlatıyorum. Ben bu sene konserve yapmak için sırık adı verilen incecik kabuklu, bol etli ve mis kokulu domatesleri seçtim. Sizler pazarcılarla anlaşıp ellerinde kalan ezik domateslerden yapabilirsiniz.

Konserve domatesleri bütün yemeklerde kullanabileceğiniz gibi menemen, makarna sosu olarak da kullanabilirsiniz. Diğer yandan her sene mutlaka yaptığım biri patlıcanlı domatesli, diğeri maydanozlu domatesli iki adet ezme konserve tarifim var ki gerçekten arşiv niteliğinde.. Mutlaka deneyin ve tarifini saklayın.







DOMATESİN TARİHÇESİ

Domatesin ilginç bir tarihi vardır. Bolivya ve Peru'da yabani sarı renkli bir domates türü bulunmuş ve sonra Meksika'da yetiştirilip Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfinden sonra Avrupa'ya gönderilmiş. Çok geçmeden kırmızı türleri de ortaya çıkmış. Domates Amerika'da ilk defa Thomas Jefferson tarafından yetiştirilmiş. Uzun zaman önce, pek çok Avrupalı için aşk elmasıydı, çünkü insanları romantik yaptığına inanılıyordu. Domatesin bizim yemek kültürümüze girişi, çok uzun yıllar sonra olmuş olsa da şimdilerde Türk mutfağında domatesin ve domates salçasının önemi oldukça fazla. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



SAĞLIĞIMIZA FAYDALARI NELERDİR?

Domates, en popüler meyvelerin başında geliyor. Domatesin sağlık açısından faydaları vardır.

Domates antioksidan deposudur. Alfa-lipoik asit, glikozu enerjiye dönüştürmek için vücuda yardımcı olur. Bazı çalışmalarda alfa lipoik asitin, kan şekeri kontrolüne yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.

Likopen; domatese, zengin kırmızı rengi veren bir antioksidandır. Domates, likopen tüketiminin yüzde 80'ini oluşturmaktadır.

Orta boy bir domates, yaklaşık 22 kalori olduğuna göre domates kilo vermeye de yardımcıdır.

Domates, A ve C vitamini açısından zengindir. Bunun yanında folik asit açısından da zengin bir kaynaktır. Ayrıca domates alfa lipoik asit, likopen, kolin, folik asit, beta-karoten ve lutein de dahil olmak üzere birçok besin içermektedir.







EZME KONSERVE

MALZEMELER

3 kg. domates

10 adet kırmızı kapya biber

1 kase dolusu cin biber

1 bağ maydanoz

15 diş sarımsak

1 çay bardağı tuz

3 su bardağı sirke

Sıvı yağ

Kırmızı kapya biberleri fırında közlüyoruz ve rondodan çekiyoruz. Diğer tüm malzemeyi de rondodan çekiyoruz. Büyük bir kasede bütün malzemeleri sirkeyi de ekleyerek karıştırıyoruz. Hepsini kaynatıyoruz. Sıcakken kavanozlara doldurduktan sonra kapağını kapatıp ters çeviriyoruz.







KONSERVE DOMATES

MALZEMELER

50 kg. domates

1 kg. kırmızı kapya biber

Tuz

Ayçiçek yağı

Öncelikle domatesleri ve kırmızı biberleri rondoda çekiyoruz. Bir tencereye döküyor, tuz ve ayçiçek yağı ekliyoruz. Malzemenin ölçüsü yarısına inene kadar kaynatıyoruz.

Cam kavanozları kaynatıyoruz. Sıcakken pişmiş domatesleri doldurup ağzını kapatıyoruz ve kavanozları ters çeviriyoruz. Soğuyunca düz çevirip kış boyunca kullanıyoruz.







KONSERVE KAHVALTILIK SOS

MALZEMELER

3 adet patlıcan

2 tane kırmızı dolmalık biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

2 diş ezilmiş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı nane

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Patlıcanlı kahvaltılık sos yapımı için, öncelikle fırın tepsisi içerisine alüminyum folyo serip patlıcan ile biberleri tepsiye yerleştiriyoruz ve közlüyoruz. Közlenen patlıcanı ve biberleri fırından alıp kabuklarını soyuyoruz. Közlenen patlıcanları, robotta çekerek hafif eziyoruz. Biberleri minik minik doğruyoruz. Diğer tüm malzemeler ile beraber karıştırıyoruz. Bir taşım kaynatıp sıcakken kavanozlara doldurup ağzını kapatıp ters çeviriyoruz.