İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nın akşam yemeğinde bugün Denizli mutfağına konuk oluyoruz. Beni etkileyen, leziz mi leziz Denizli yemeklerini sizlerle paylaşıyorum. Bugün sizler için Tavas usulü etli kuru dolma, et ve nohutla yapılan etli top tarhana çorbası, çağla dövmesi, Tavas baklavası ve mısır unlu, kuyruk yağlı leğen böreğinin tariflerini veriyorum. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...







TAVAS USULÜ ETLİ KURU DOLMA

MALZEMELER

300 gr. kuşbaşı kuzu eti

1 dizi kuru patlıcan

1.5 su bardağı pirinç

1 adet iri boy kuru soğan

Yarım bağ maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz (yeteri kadar)

YAPILIŞI: Bir tencerede yeteri kadar su kaynatılır. İçine kuru patlıcanlar konur. Patlıcanlar yumuşadıktan sonra ocaktan alınarak soğuk sudan geçirilip süzülmeye bırakılır. Bir tencereye 300 gram küçük küçük doğranmış kuzu eti alınır ve kendi yağında kavrulur. Üzerine ince ince yemeklik doğranmış soğan ilave edilir. Soğanlar pembeleşince salça, karabiber, kırmızı toz biber, kuru nane ve tuz eklenerek karıştırılır. Harcın üzerine pirinçler ve ince kıyılmış yarım demet maydanoz eklenerek karıştırılır ve ocaktan alınır. İç harç hafif ılındıktan sonra haşlanarak süzülmüş kuru patlıcanların içine fazla sıkıştırmadan doldurulur. Hazırlanan dolmalar tencereye dizilir. Ardından tencere ocağa alınarak üzerine patlıcanların yarısına kadar sıcak su eklenir. Önce orta ateşte kaynatılır,, daha sonra kısık ateşte, pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirilerek ocaktan alınır. Pişen patlıcan dolmaları yufka ekmeklere sarılır. Üzerine limon sıkılarak servise sunulur.







ETLİ TOP TARHANA ÇORBASI

MALZEMELER

3 adet top tarhana

1 su bardağı nohut

400 gr. yağlı et

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Tarhana ve nohut ıslatılır. Bir tencereye ıslatılmış tarhana, nohut ve et konup üç saat kadar kaynatılır. Salça, sarımsak ve tuz ilave edilerek bir taşım daha kaynatıldıktan sonra ocağın altı kapatılıp sıcak olarak servis edilir.







LEĞEN BÖREĞİ

MALZEMELER

500 gr. kırmızı et

4 adet orta boy soğan

1 çay bardağı bulgur

Sızdırılmış kuyruk yağı

1.5-2 kg. mısır unu

Karabiber

Kimyon

Tuz

Pul biber

YAPILIŞI: Soğanlar ince ince doğranır, yeteri kadar sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavrulur. Küçük kuşbaşı doğranmış etler soğanlara eklenir. Etler suyunu saldığında bulgur ilave edilir. Hep birlikte suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirilir. Suyunu çektikten sonra da içine baharatlar katılır. Diğer taraftan mısır unu, az az soğuk su ilave edilerek yoğrulur. Cıvık olmayacak, açılacak kıvamda olacak ve ele yapışmayacak bir hamur elde edilir. İçine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edilir. Hamur ikiye bölünür. Orta boy yuvarlak fırın tepsisine sıvı yağ sürülür, bir adet hamur elle tepsiye yayılır. Üzerine etli harç konur, Diğer hamur oklavayla açılarak etli harcın üzerine kapatılır. Oklavanın ucu ıslatılıp hamurda delikler açılır. Deliklerin içine kuyruk yağı konur. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Pişerken fırının kapağı iki-üç kere açılıp böreğin üzerine sızdırılmış kuyruk yağı sürülür.