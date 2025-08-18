İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün patlıcanla pişirilen yaz yemeklerine yer veriyoruz.



BAŞ KAVURMASI



MALZEMELER

4 patlıcan

4-5 domates

1 soğan

3-4 yeşil biber

1 baş sarımsak

Tuz

Karabiber

Sıvı yağ





YAPILIŞI: Patlıcanları alacalı soyup boylamasına kesiyoruz. Sonra her birinin ortasından kesiyoruz ama birbirinden ayrılmayacak şekilde. 1-2 saat balkonda bekletelim biraz kurusun. Böylece yağı daha az çekecektir. Bu arada domatesleri soyup doğrayalım. Soğanları küçük doğrayıp az sıvı yağda çevirelim. Domatesleri atıp solduralım. Tuz, karabiber atıp bir kenara alalım. Patlıcan ve biberleri sıvı yağda kızartalım. Sarımsakları soyalım. Ben sarımsakların bir kısmını doğrayıp domates sosun içine attım. Patlıcanlar soğuyunca tepsiye sıra sıra dizelim. Patlıcanların arasını domates sosla dolduralım. Domates sostan kalan suyu süzgeç yardımıyla patlıcanların üzerine dökelim. Süzgeçte domates kalmışsa onu da patlıcanların arasına sıkıştıralım. Biber ve sarımsakla süsleyip 200 derece fırında pişirelim.



KÖFTELİ İSLİM KEBABI



MALZEMELER

4-5 adet patlıcan

KÖFTESİ İÇİN:

500 gram kıyma

2 yemek kaşığı galeta unu

1 adet soğan

1 avuç ince kıyılmış maydanoz

1 adet yumurta

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon



KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

SOSU İÇİN:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı sıcak su

ÜZERİ İÇİN:

Yeşil biber

Çeri domates



YAPILIŞI: Köfte harcımız için yoğurma kabımıza kıymamızı alalım, üzerine galeta unumuzu, ince ince doğradığımız soğanı, ince ince kıyılmış maydanozu, yumurtayı, sarımsağı, tuz, pul biber, karabiber ve kimyonu ekleyerek güzelce yoğuralım. Elde ettiğimiz köfte harcımızdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayalım ve avuç içimizle bastırarak inceltelim ve bir tabak içerisine alalım. Harcımız bitene kadar bu işleme devam edelim. Şekillendirme işlemimiz bittikten sonra üzerini streçleyelim ve dinlenmeye bırakalım. Köftelerimiz dinlenirken patlıcanlarımızı alacalı soyalım ve daha sonra uzun ince şeritler halinde dilimleyelim. Tuzlu su dolu bir kap içerisine patlıcan dilimlerimizi alalım, 15-20 dakika kadar acısının çıkması için bekletelim. Üzerine bir tabak kapatalım, bu şekilde patlıcanların yüzeye çıkmasını da engellemiş oluruz. Sürenin sonunda patlıcanlarımızın suyunu süzelim ve güzelce kurulayalım. Tavaya alıp kızdırdığımız yağın içerisine patlıcan dilimlerimizi alarak hafif kızartalım. Kızartma aşamasında patlıcanlarımızı çevirelim. Kızaran patlıcanlarımızı kağıt havlu serdiğimiz tabak içerisine alalım ve bekletelim. Patlıcan kızartma işlemimiz bittikten sonra dinlenen köftelerimizi de kontrollü bir şekilde kızartalım. Kızartma işlemlerimiz bittikten sonra geniş bir tabağa patlıcan dilimlerimizden bir yatay bir de dikey yerleştirerek + şeklini verelim. Ardından orta kısmına kızarttığımız köftelerden üst üste iki adet yerleştirelim, kenarda kalan patlıcanları da köftelerin üzerine doğru kapatalım. Son olarak yeşil biber ve çeri domatesi kürdan ile yerleştirelim. Tüm malzemelerimiz bitene kadar bu işleme devam edelim. Şekillendirdiğimiz islim kebaplarımızı fırın kabımıza yerleştirelim. Üzerinin sosu için ayrı bir kap içerisine biber salçası, domates salçası, tuz ve sıcak suyu alarak karıştıralım. Hazır olan sosumuzu fırın kabındaki islim kebaplarımızın üzerine gezdirelim ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında yemeğimizi yaklaşık 30 dakika pişirelim.