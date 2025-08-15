İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, uygun bütçeli davet sofrası hazırlamanın inceliklerini ele alıyoruz. Çok severek yaptığım sarımsaklı bir tavuk hazırladım. Yanında ise bol acılı bir spagetti ve bademli hafif bir tatlı var. Yemek faturalarınızdan tasarruf ederken, ailenize ucuz ama lezzetli yemekler hazırlamanıza yardımcı olacak birçok yol var aslında. Uygun bütçeli sofralar hazırlamak öncelikle artan yemeklerden faydalanmak, öğünleri planlamak ve akıllı alışveriş yapmaktan geçiyor. Bakalım bugün sizler için hazırladığım lezzetleri beğenecek misiniz?







ÇOK ACILI SPAGETTİ

MALZEMELER

1 paket spagetti

5 adet Arnavut biberi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates

1 yemek kaşığı acı biber sosu

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 avuç kuru Arnavut biberi

YAPILIŞI: Öncelikle minik minik doğradığımız biberleri yüksek ateşte soteliyoruz. Ardından da soğan, sarımsak ve Arnavut biberlerini minik minik doğrayıp soteliyoruz. Rendelenmiş domatesi ilave edip pişiriyoruz. Acı biber sosunu da ilave edip pişirmeye devam ediyoruz. Spagettileri haşlıyoruz ve sosla buluşturup servis ediyoruz.







BADEMLİ KUP

MALZEMELER

3.5 su bardağı süt

1 Türk kahvesi fincanı un

2 Türk kahvesi fincanı şeker

1 yemek kaşığı file badem

YAPILIŞI: Süt, un ve şekeri kaynatıyoruz. Ocaktan alıp bademi ilave ediyoruz. Mikser ile 15 dakika aynı yöne çırpıyoruz. Kaselere paylaştırıp soğutuyoruz.







SARIMSAKLI TAVUK

MALZEMELER

10 adet kemikli tavuk kalça

10 diş sarımsak

1/4 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı şeker

1 adet dilimlenmiş limon

1 adet limonun suyu

1 adet portakal suyu

1 adet kuru soğan

1/4 tatlı kaşığı acı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tutam deniz tuzu

1 tutam taze çekilmiş karabiber

YAPILIŞI: Fırını 200 dereceye ayarlıyoruz. Ufak bir kasede zeytinyağı, rende sarımsak, şeker, limon suyu, portakal suyu, tuz ve karabiberi karıştırıyoruz. Tavuk kalçalarını fırın kabına alıp, üzerine hazırladığımız zeytinyağlı sosu döküp karıştırıyoruz. Halka halka kesilmiş limon ve soğanları aralıklı olarak üzerine yerleştiriyoruz. Kekik, tuz ve karabiber ekliyoruz, üzerini örtmeden bir saat kadar pişiriyoruz.