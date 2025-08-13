İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün pekmez ile yapılan son derece sağlıklı ve kan yapıcı lezzetlere yer veriyorum. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







PEKMEZ ÇİKOLATASI

MALZEMELER

1,5 su bardağı pekmez

2 su bardağı su

1/4 (çeyrek) su bardağı nişasta

1/4 (çeyrek) su bardağı un

1/4 (çeyrek) su bardağı toz şeker

1 çay bardağı kabuklu badem

1 çay bardağı kavrulmuş kabuksuz fındık

Tepsi ve yağlı kağıt

YAPILIŞI: Pekmez ve suyu tencereye alın, ısıtın. Ilıyan karışımdan 1 su bardağı ayırın ve un, nişasta ve toz şeker ile karıştırın. Tenceredeki pekmez kaynamaya başlayınca sürekli karıştırarak ilave edin. Koyulaşmaya başlayınca badem ve fındıkları ilave edin. Ocaktan alın, yağlı kağıt serili tepsiye ince bir tabaka olacak şekilde serin. Kurutup, dilimleyip tüketebilirsiniz.







KÖFTER

MALZEMELER

1 su bardağı pekmez

2 su bardağı su

1 çay bardağı yarısı nişasta, yarısı un

YAPILIŞI: Tüm malzemeler karıştırılarak pişirilir. Tabaklara ya da tepsiye dökülür. Biraz soğuduktan sonra ya da ılık ılık servis edilir ya da kurutulur.







PEKMEZ PELTESİ

MALZEMELER

1 bardak üzüm pekmezi

2,5 bardak su

4 kaşık un

1 kaşık tuzsuz tereyağı

YAPILIŞI: Bir tencereye pekmez, su ve unu ekleyin. Un pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Ocağa alın, kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynayınca içine tuzsuz tereyağı ekleyin. 2-3 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatın. Tatlı kaselerine paylaştırıp üzerini süsleyin.