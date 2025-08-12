İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, içinde et olmayan köftelere yer veriyoruz. Kıymasız da son derece lezzetli, pratik ve çok ekonomik köfteler hazırlayabiliriz. Bakalım sizler için hazırladığım bu lezzetleri deneyip beğenecek misiniz... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile. Hepinize şimdiden afiyet olsun.







PATATES KÖFTESİ

MALZEMELER

4 adet büyük boy haşlanmış patates

1 çorba kaşığı domates salçası

1.5 su bardağı galeta unu

1 yemek kaşığı pul biber

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı tuz

Maydanoz

KIZARTMAK İÇİN:

1 yumurta

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Haşlanmış patatesi eziyoruz ve içine doğranmış maydanoz, galeta unu, salça, baharat ve tuzu ilave edip yoğuruyoruz ve köfte şekli veriyoruz. Yumurtanın içine tuz ilave edip karıştırıyoruz. Köfteleri yumurtaya bulayıp kızgın yağda arkalı önlü kızartıyoruz.







SARIMSAKLI KÖFTE

MALZEMELER

2.5 su bardağı bulgur

1 su bardağı irmik

1 kaşık biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay bardağı un

SOS İÇİN:

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

4 adet büyük boy domates

Limon tuzu

Tuz

Pul biber

Maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Bulgur ve irmiği bir kaba koyuyoruz, üzerini geçmeyecek kadar soğuk su ekleyip çekmesini bekliyoruz. Salçayı, tuzu ve pul biberi ekleyip yoğuruyoruz. Kıvama gelince unu da ekleyip tekrar yoğuruyoruz. Küçük toplar halinde avucumuzun içinde yuvarlayıp serçe parmağımızla şekil veriyoruz. Tencerede su kaynatıyoruz ve köftelerimizi içine katıyoruz. 10-15 dakika pişiriyoruz. Ayrı bir tencereye domatesleri rendeliyoruz, dövdüğümüz sarımsakları içine koyup limon tuzu, pul biber, tuz, salça ve sıvı yağla birlikte pişiriyoruz. Pişen köftelerin suyunu süzüp sosunu üzerine döküyoruz. Maydanozla servis yapıyoruz.







BULGURSUZ MERCİMEK KÖFTESİ

MALZEMELER

2 su bardağı mercimek

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı salça

Yarım demet maydanoz

Pulbiber, karabiber, kimyon

YAPILIŞI: Mercimeği yıkayıp suyunu çekene kadar güzelce pişirelim. Ayrı bir tavada soğanı, salçayı sıvı yağ ile kavuralım. Pişen mercimeğin üzerine kavrulan soğan ve salçayı, baharatları, tuzu ve kıyılmış maydanozu ekleyip yoğurup şekillendirelim.