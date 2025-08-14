İDİL AÇIKALIN

Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Anadolu kıtasından Avrupa kıtasına doğru ilerliyoruz ve şen insanları, nefis yemekleri ve kültürleriyle farkını her zaman gösteren Edirne'nin mutfağına konuk oluyoruz. Edirne mutfağı, genellikle Osmanlı saray mutfağının lezzetlerini yansıtan bir kültüre sahiptir. Günümüze kadar gelen etli yemekler, hamur işleri ve tatlılar, özellikle iftar sofralarında hâlâ tercih ediliyor. Meyve ve sebze de Edirne mutfağında önemli bir yer tutar. Türkiye çapında ünlü beyaz peynir imalatı çok yaygındır. Edirne peyniri denilen bu peynir, genellikle koyun sütünden yapılır. Mamzana, tarhana, ciğer sarması, akıtma, badem ezmesi, lokma, gaziler helvası, devai misk; Edirne'ye özgü yemek ve tatlılarının başlıcalarıdır. Ayrıca borani, zerde, süte peynir eklenmesiyle yapılan akçakatık ve hardaliye de yöreye özgü lezzetler arasında yer alır. 'Edirne usulü ciğer tavayı unutma İdilika' diye seslendiğinizi duyar gibiyim; hayır, asla unutmadım. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile... Şimdiden afiyet olsun.







DAMAT PAÇASI

MALZEMELER

5 adet yufka

1 adet bütün tavuk

SOSU İÇİN

3 su bardağı tavuk suyu

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı yoğurt

2 adet yumurta

2 diş sarımsak

1 kahve fincanı sirke

AYRICA:

3-4 su bardağı tavuk suyu

ÜZERİNDEKİ SOS İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

Toz kırmızı biber

YAPILIŞI: Öncelikle tavuğu haşlayıp didikliyoruz. Ardından yufkaları sıkıca rulo şeklinde sararak iki parmak genişliğinde kesip tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan yufkaların üzerine üç-dört su bardağı tavuk suyu döküyoruz. Sosu için: Tencereye malzemeleri aynı anda koyup pişiriyoruz. Haşlanan yufkaların üzerine gezdirerek sosu döküyoruz. Sosun üzerine tavuk etini yayıyoruz. Tavuk etinin üzerine ise tereyağlı toz biberli karışımdan gezdirip servis yapıyoruz.







MAMZANA

MALZEMELER

2-3 adet közlenmiş patlıcan

2-3 adet közlenmiş kırmızı biber

2-3 adet közlenmiş yeşil biber

2 adet küçük doğranmış domates

Ceviz

Maydanoz

Nar ekşisi

Sarımsak

Sirke

Sızma zeytinyağı

Kırmızı biber

Tuz

YAPILIŞI: Közlenmiş sebzeleri doğruyoruz. Diğer malzemeleri de ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz.







GAZİLER HELVASI

MALZEMELER

2.5 su bardağı un

2.5 su bardağı süt

250 gr. margarin

2.5 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI: Yağın tamamını eritip soğutuyoruz. Unu ilave edip devamlı karıştırarak, kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Ayrıca sütü şekerle kaynatıp, tencereye ilave edip kısık ateşte devamlı karıştırarak 10 dakika pişiriyoruz.