İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çay saatlerinde şipşak hazırlayabileceğiniz nefis kek tarifleri hazırladık. Umarım beğenirsiniz.





ÇAYLI KEK



MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı soğuk çay demi

Yarım tatlı kaşığı tarçın

Küçük paket kakao (25 gr.)

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (Yaklaşık 2 su bardağı+ 1 yemek kaşığı)

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri iyice çırpalım. Sıvıları ekleyip iyice karıştıralım. Un, kabartma tozu, kakao ve tarçını bir kasede karıştırıp hamura ekleyelim. Baton kek kalıbını yağlayalım. Kek hamurunu boşaltıp, 180 derece fırında pişirelim.





VEGAN KEK



MALZEMELER

1.5 su bardağı un

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı kakao

Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ

1 su bardağı ılık su

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Yağlanmış kek kalıbına döküyoruz. 180 derecelik alt üst ayarda pişiriyoruz.



KREMALI KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ

1 su bardağı su

2 tepeleme yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı tarçın

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

KREMASI İÇİN:

3 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı toz şeker

1 paket toz vanilya

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI: Bir kap içerisinde yumurtalar köpürene dek iyice çırpılır. Toz şeker ilave edilip, yoğurt kıvamına gelene dek çırpmaya devam edilir. Sıvı yağ, kakao, su ve tarçın da eklenip, karıştırmaya devam edilir. Un, toz vanilya ve kabartma tozu elenerek harca katılır, biraz daha karıştırılır. Pürüzsüz bir kıvam elde edilmelidir. Kek kalıbı yağlanarak hazırlanır. Daha sonra yaklaşık yarım saat kek pişirilir. Bu esnada tencereye vanilya haricindeki tüm krema malzemeleri koyularak çırpma teli ile karıştırılır. Orta ateşte sürekli karıştırılarak muhallebi kıvamına gelene dek pişirilir. Daha sonra toz vanilya eklenir ve yeniden karıştırılır. Fırından alınan kek üzerinde gezdirildikten sonra servis edilir.