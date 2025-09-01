İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün çikolatalı nefis lezzetlere yer veriyoruz. Bugünlük benden bu kadar... Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





ÇİKOLATALI DONDURMA



MALZEMELER

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1.5 su bardağı toz şeker

1/2 adet çubuk vanilya

2 kutu krema

3 adet yumurta sarısı

Yarım kase çikolata

YAPILIŞI: Vanilya çubuğunu ortadan ikiye ayırıyoruz. Süt, toz salep ve toz şekerin yarısını tencereye koyup vanilya çubuğunu atıyoruz. Karışımı tahta bir kaşıkla karıştırıyoruz. Koyulaşınca ocaktan alıp vanilya çubuğunu çıkarıyoruz. Kremayı çırpıyoruz. Başka bir kapta yumurta sarılarını ve toz şekerin kalan kısmını, şeker ve yumurta sarıları iyice karışana dek çırpıyoruz. Karışım pürüzsüz bir kıvam alınca cam bir kaseye aktarıp, yumurta sarılarını benmari usulü pişiriyoruz. Toz şekerin tamamen erimesini sağlıyoruz. Ardından cam kaseyi soğuk su dolu bir kapta soğutuyoruz. Tencerede bekleyen sütlü karışımın içine yumurtalı karışımı ekliyoruz. Çikolataları rendeleyip ilave ediyoruz. Tüm malzemeler birbirine karıştıktan sonra bu karışımı çırptığımız kremanın içine yavaş yavaş yediriyoruz. Karışımı streç filme sardıktan sonra dondurucuda 8-10 saat bekletiyoruz.





ÇİKOLATALI MUHALLEBİ



MALZEMELER

4 su bardağı süt

1 su bardağı un

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı buğday nişastası

Vanilya

Hazır çikolata sosu

2 su bardağı süt

YAPILIŞI: Süt, un, nişasta, zeytinyağı ve vanilyayı karıştırarak pişiriyoruz ve servis kaselerine döküyoruz. Çikolata sosunu 2 su bardağı süt ile pişiriyoruz ve soğuyan keşkülün üstüne döküyoruz.



ÇİKOLATALI KURABİYE



MALZEMELER

250 gr. eritilmiş tereyağı

2 tane yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

Aldığı kadar un

ŞERBETI İÇİN:

1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker

1.5 su bardağı su

ÜZERİ İÇİN:

Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Hamur hazırlama kabına un hariç bütün malzemeler eklenip çırpılır. Şekerin erimesi sağlanır. Üzerine azar azar un eklenir. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edilir. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır, top şekli verilir. Yağlanmış fırın tepsisine dizilir. Kurabiyeler önceden ısıtılmış 170 derecede pişirilir. Şerbeti için; toz şeker ve su eritilir. Fırından alınan kurabiyeler sıcak haliyle şerbete batırılır. 15 saniye bekletilip şerbetten alınır. Hindistan cevizine bulanarak servis edilir.