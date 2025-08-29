İDİL AÇIKALIN

Bu akşam Kütahya sofrasına konuk oluyoruz. Kütahya mutfağı, öncelikle adeta bir çorba cennetidir. Miyane çorbası, oğmaç çorbası, erişteli mercimekli çene çarpan çorbası, yoğurt çevirme çorbası, kızılcıkla yapılan pespembe bir tarhana çorbası, tutmaç çorbası, tekke çorbası ve bugün sizinle tarifini paylaştığım sıkıcık çorbası... Sıkıcık çorbası bana oldukça farklı ve ilham verici geliyor. Bu çorbanın içine attığımız köfteler tarhanalı olduğu için muazzam bir lezzette, kıvamı ile de iştah açan bir görünüme sahiptir. Kütahyalılar sıkıcık çorbasını bazen yemek olarak da tüketmektedir. Koyu kıvamlı olduğu için servis tabağında üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirip biberli tereyağı ile lezzetlendirerek çok güzel bir ana yemek elde ediyorlar. Kütahya mutfağında çokça hamur işi lezzetine de rastlamamız mümkün. Dolamber böreği, gözleme, ıspanaklı şibit, su böreği, kıymalı sini böreği, tosunum, şibitli tavuk tiridi, lokum ve efsanevi tahinli çörek bunlar arasında öne çıkıyor.





SIKICIK ÇORBASI



MALZEMELER

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı tarhana

3 orta boy soğan

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı biber salçası

Sıvı yağ

Bir miktar margarin

YAPILIŞI: Bulguru yaklaşık üç su bardağı su ile ıslatıyoruz. Sonra tarhana ve tuz ilave ederek yoğuruyoruz. Avucumuzun içinde minik toplar olacak şekilde yuvarlıyoruz. Ayrı bir yerde soğanları küçük küçük doğrayıp biraz çeviriyoruz ve salça ilave ediyoruz. Baharatları da ekledikten sonra su katıp biraz kaynamaya bırakıyoruz. Soslu su kaynarken içine top top yuvarladığımız köfteleri atıyoruz ve koyulaşmasını bekleyip mutlaka sıcakken servis ediyoruz.





CİMCİK MANTISI



MALZEMELER

4 su bardağı un

1 buçuk su bardağı su

1 buçuk tatlı kaşığı tuz

1 tane yumurta

SOSU İÇİN:

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağı

YAPILIŞI: Unun içine 1 yumurta kırın. Biraz tuz ve su ile mantı hamuru gibi katı bir kıvamda yoğurun. Hamuru 1 milimetre kalınlığında açın. Açtığınız yufkayı kenarları 1.5 santimetre büyüklüğünde kareler halinde kesin. Bu küçük kareleri ortadan sıkıştırıp fiyonk şekline getirin. 1 litre suyu bir tencerede kaynatın. Biraz tuz ilave ederek hazırladığınız hamurları içine atın. Pişince altını kapatıp 10-15 dakika tencere içinde bekletin. 1 kase yoğurt içine bir baş sarımsağı ezerek ekleyip ve yoğurdu iyice çırpın. Sarımsaklı yoğurdu hamurun üzerine dökerek iyice karıştırın. Bir tavada tereyağının yarısını eritin ve çorbanın üzerine dökün. Yağın diğer yarısını eriterek içine salça veya pul biberli sos hazırlayın. Yoğurt ve sosla servis edin.



YUFKA TATLISI



MALZEMELER

6 adet kuru yufka

1 bardak çekilmiş fındık

100 gr. tereyağı

ŞERBETİ İÇİN:

2.5 su bardağı şeker

3 su bardağı su

2-3 damla limon

KIZARTMAK İÇİN:

1 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Önce şerbetimizi hazırlıyoruz. Şeker ve suyu 7 dakika kaynatıyoruz, kapatmaya yakın limon sıkıp soğumaya bırakıyoruz. Kuru yufkaları birer birer ıslatıyoruz, kızartma tavamıza biraz sıvı yağ koyup altını açıyoruz ve yufkalar yumuşayınca iki yufkayı tavamıza serip pişiriyoruz. Ardından kapak yardımı ile çevirip diğer tarafını da pişiriyoruz. Daha sonra arasına biraz tereyağı sürüp, fındık serpiyoruz, üzerine iki adet daha yufka serip yine kapak yardımı ile çeviriyoruz. Pişen tarafına aynı şekilde tereyağı ve fındık serip, ıslatılmış son iki yufkayı da en üste serdikten sonra altını ve üstünü kızartıyoruz. Daha sonra bir tepsiye alıp kesiyoruz. Ilık olunca hazırladığımız şerbeti üzerine döküyoruz. 1-2 saat sonra tatlımız hazır.