İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, içinizi serinleten sodalı içecekler var. Sonbahar yaklaşsa da hala havalar sıcak, soğuk içeceklere hala ihtiyaç var. Ancak bazen ne içsek bilemez hale geliyoruz. Yani soğuk kahveleri içtik, limonataların tadına vardık, soğuk çaylar çoktan bitti. Geçmiyor o açlık, soğuk içeceğe olan ihtiyaç bitmiyor. O zaman sodayı devreye sokmanın vakti geldi. Bu yapacağımız sodalı içeceklerde şeker oranını kendinize göre ayarlayabilir, dilerseniz yalnızca meyvenin şekerinden yararlanabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.





ÇİLEKLİ NANELİ SODA



MALZEMELER

2 yemek kaşığı taze limon suyu

1 tatlı kaşığı kaşığı toz şeker

6 yaprak taze fesleğen

5 adet çilek

1 çimdik tuz

1 şişe sade soda

YAPILIŞI:

Soda hariç tüm malzemeyi rondodan çekiyoruz. Ardından üzerine sodayı ekliyoruz.



ZENCEFİLLİ SODA



MALZEMELER

Yarım kase bal

Yarım kase soyulmuş zencefil

6 adet sade soda

Taze nane yaprakları

YAPILIŞI: Minik parçalar haline getirdiğimiz zencefili ve balı bir tavada yavaş yavaş orta ısıda pişirmeye başlıyoruz. Yaklaşık 15 dakika boyunca karıştırarak pişiriyoruz. Ardından soğumaya bırakıyoruz. Bir sürahinin içine önce zencefil ve bal karışımını, ardından da sodayı ekliyoruz. Son olarak bol buz ekleyerek servis ediyoruz.



REYHANLI SODA



MALZEMELER

1 demet reyhan

6 su bardağı su

1.5 çay kaşığı limon tuzu

Yarım su bardağı toz şeker

1 şişe soda

YAPILIŞI: Kaynattığımız suyun içine reyhan yapraklarını atıyoruz ve 30 dakika bekliyoruz. Ardından reyhanlı suyu süzüyoruz. İçine limon tuzunu ve şekeri ilave ediyoruz, eriyene kadar karıştırıyoruz. Şerbeti buzdolabında saklıyoruz ve soda ile karıştırarak servis ediyoruz.