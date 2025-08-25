İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün hazırlanışı son derece pratik olmasının yanı sıra aşırı doyurucu ve lezzetli olan yumurta tarifleri hazırladım. Yumurta bir akşam yemeğinin başrolü olamaz gibi gözükse de esasen tam bir protein bombası! Şahane ve ekonomik bir yemek ancak çok dikkatli olmalıyız... Zira banmayı seven bünyeler için fazlaca ekmek yedirebilir.





KIYMALI YUMURTA



MALZEMELER

350 gr. kıyma

2 adet kuru soğan

2 adet domates

2 adet acı yeşil biber

Maydanoz

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

4 adet yumurta

YAPILIŞI: Soğanları ince ince doğrayın. Zeytinyağını tavaya alıp, soğanları pembeleştirin. Kıymayı ekleyip kavurun. Sırasıyla biber, domates, baharat ve salçayı ekleyin. Kavurmaya devam edin. Suyunu çekince maydanozları ekleyin ve yumurtaları kırın. Zevkinize göre tamamen dağıtabilir ya da göz göz pişirebilirsiniz.





ISPANAKLI YUMURTA



MALZEMELER

2 adet küçük bağ ıspanak

2 adet küçük boy soğan

2 adet sivri biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

3 adet yumurta

YAPILIŞI: İlk önce ıspanaklarımızı tencerede hiç su ilave etmeden kendi suyuyla haşlıyoruz. Daha sonra ayrı bir tavada soğan, biber ve salçaları kavuruyoruz. Ardından haşlanmış ıspanakları tahtanın üzerinde iyice kıyıyoruz. Daha sonra kavrulan malzemeye ilave ediyoruz ve 5 dakika daha kavurduktan sonra baharatlarını ilave edip, üzerine yumurtaları kırıyoruz. Kapağı kapalı bir şekilde, 5 dakika daha piştikten sonra yemeğimiz hazır.



YUMURTALI TAZE FASULYE



MALZEMELER

Yarım kilogram taze fasulye

Soğuk su

1 adet soğan

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

2 adet yumurta

YAPILIŞI: Fasulyeleri temizleyerek istediğimiz şekilde kıralım ve kaynayan suyun içerisine koyalım. Üzerine tuz ekleyerek karıştıralım ve fasulyeler yumuşayana kadar haşlayalım. Daha sonra haşlanan fasulyeleri soğuk su dolu bir kaba alalım ve şoklayalım. Tencereye sıvı yağı alalım ve yemeklik ince doğradığımız soğanı ekleyerek kavuralım. Haşlayıp şokladığımız fasulyeleri de ekleyerek, kavurmaya devam edelim. Baharatları da ilave edelim. Yumurtaları çırpalım ve fasulyelerin üzerine dökelim, yumurtalar pişene kadar karıştırarak pişirelim. Yumurtaları pişen fasulyemizi ocaktan alalım ve servis edelim.