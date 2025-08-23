İDİL AÇIKALIN

Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, eylül ayının gözdesi üzümün en esmer hali olan kara üzümlü tariflere yer veriyorum. Madem mutfağımıza aldık, o halde kara üzümü biraz tanıyalım. Arkeolojik buluntularda; Anadolu'da Hititler zamanında üzümün büyük önem taşıdığı, M.Ö. 1800- 1550 yıllarında bağcılığın çok gelişmiş olduğu, dini merasimlerde ve sosyal yaşantıda üzümün tanrılara adak olarak sunulduğu kaydedilmiştir. Hititler, bağ ve bahçe gibi varlıklarını korumak için bugünkü anlayışa uygun tarım yasalarını uygulamışlar. Yozgat Alişar'da yapılan kazılarda, M.Ö. 1800-1600 yıllarına ait üzüm salkımı şeklinde kaseler bulunmuş. Çorum Alacahöyük'teki kral mezarlarında M.Ö. 2300 yıllarına ait altın şarap bardağı ile testi bulunması tesadüf değildir. Ege ve Marmara bölgesindeki bağcılığın geliştiği yörelerde basılan paralar üzerinde üzüme yer verilmiş olması, bağcılığa verilen önemi gösterir. Bağcılık, Anadolu uygarlıklarında halkın geçiminde ve ticarette daima önemli bir rol oynamıştır.

KAN YAPICI ÖZELLİĞİ VAR

Tarih boyunca Anadolu'da elde edilen üzümler, çoğunlukla kuru ve yaş olarak tüketildi. Bir kısmı da pekmez, bulama, pestil, lokum ve köfter şeklinde değerlendirilirdi. Rahmetli babaannem, çocukken bana üzüm suyu şurubu hazırlardı. Konsantre haldeki üzüm şurubunu istediğim zaman sulandırarak içerdim. Kan yapıcı olması sebebiyle, çocukluk fotoğraflarımdaki sağlıklı görüntümü buna borçluyum diyebilirim. Bu nedenle size bugün kara üzüm suyu tarifi de veriyorum. Karadenizlilerin meşhur kokulu kara üzümü ve mısır unu kullanılarak yapılan pepeçurayı da anmamak olmazdı. Son olarak, kara üzüm suyunu dondurarak üzüm sorbe elde ettiğim reçeteyi sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



FAYDALARI NELER?



İçeriğinde magnezyum, B1 ve B2 vitaminleri, potasyum ve mineraller barındırır.

Bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlar.

Serbest radikallerin saldırısına kalkan oluşturan kara üzüm, kanser riskini azaltır.

İçeriğindeki fruktoz sayesinde, harcanan enerjiyi kısa sürede yerine koyar.

Kireçlenme ve alerji sonrasında oluşacak iltihaplanmaları engeller.

Magnezyum içerdiğinden, zinde ve enerjik olursunuz.

İçeriğinde, C vitamini aktivitesinin artmasını sağlayan bioflavonoidler bulunur.

Karaciğer ve böbreklerin çalışmasını hızlandırır.

Cildin daha sağlıklı ve temiz görünmesine yardımcı olur.

Yağ yakımını kolaylaştırır.

Kara üzümün çekirdekleri ve kabukları metabolizmayı hızlandırır.

Virüslere karşı vücudu koruyarak hastalanma olasılığını azaltır.

Kanı sulandırarak kalp hastalıklarından korur.



KARA ÜZÜM SORBESİ



MALZEMELER

3 su bardağı kara üzüm suyu

3/4 su bardağı şeker

YAPILIŞI: Yarım su bardağı üzüm suyu ve şekeri bir tencereye alıyoruz. Orta ateşte şeker eriyinceye kadar sürekli karıştırıyoruz. Ateşin altını kapatıyoruz ve geri kalan üzüm suyunu şekerli karışıma ekleyip karıştırıyoruz. Oluşan karışımı derin dondurucuya girebilecek bir kaba koyuyoruz ve iyice soğuyana kadar bekliyoruz. Soğuyan karışımı dondurucuya alıyoruz ve birkaç saat, her yarım saatte bir çatalla ezerek karıştırıyoruz. Kıvam alınca servis ediyoruz.