İDİL AÇIKALIN

Leblebi, hepimizin severek tükettiği bir kuruyemiş. Leblebi aromasını başka lezzetlerin içinde de alabiliriz düşüncesiyle sizlere bugün sürprizli tarifler hazırladım. Bazı tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre, nohudun işlenmesiyle elde edilen kuruyemiş türü olan leblebi, ilk kez Şeyh Murat Gazi tarafından 1370'li yıllarda bulunmuş. Nohudun ısıtılıp bekletilmesini keşfeden Şeyh Murat Gazi'nin bulduğu leblebi üretimi, kısa sürede Anadolu'ya yayılmış. 19. yüzyılda Tavşanlı'da yaygınlaşan leblebi üretimi, Cumhuriyet döneminde de ustalarının sayısı artarak devam etmiş. Leblebi, nohudun günler süren uğraş sonucu terbiyesiyle özel fırınlarda kavrulmasıyla elde ediliyormuş. Hadi bakalım leblebiseverler... Sizler için hazırladığım bu tariflere bir göz atın, bakalım beğenecek misiniz?





LEBLEBİ TOZU İLE KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

2 su bardağı süt

1.5 su bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

2 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

1 su bardağı sarı tuzsuz leblebi

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri çırpıyoruz, içine sıvı yağ koyuyoruz. Sütü ve toz leblebiyi ekliyoruz. Ardından vanilin ve kabartma tozunu da ilave edip çırpıyoruz. Unu eleyip tekrar karıştırarak kek kalıbına döküyoruz. 180 derecede 35 dakika pişiriyoruz. Hafif sıcakken servis ediyoruz.





LEBLEBİ TOZLU KURABİYE



MALZEMELER

1.5 su bardağı leblebi tozu

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi karıştırarak yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. 170 derecede pişiriyoruz. Üzerleri çatlamaya başlayınca kızarmasını beklenmeden fırından çıkarıyoruz.



LEBLEBİLİ EV BAKLAVASI



MALZEMELER

5 su bardağı un

2 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

3 çorba kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1.5 çay bardağı süt

AÇMAK İÇİN:

Buğday nişastası

İÇ MALZEMESİ iÇiN:

200 gr ceviz

200 gr. leblebi

200 gr. tuzsuz fıstık

200 gr. fındık

ÜZERI İÇİN:

200 gr tereyağı

ŞERBETİ İÇİN:

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

1/2 limon suyu

YAPILIŞI: Öncelikle unumuzu bir kaba alıyoruz. Üzerine kabartma tozunu ve tuzu katıp karıştırıyoruz. Ortasını havuz yapıyoruz. Havuza yumurtayı kırıyoruz, sıvı yağı, sütü ve sirkeyi döküp ortadan başlayarak hamuru yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuzu oda sıcaklığında 20 dakika kadar dinlenmeye ayırıyoruz. Bu esnada içine katacağımız fındık, fıstık, ceviz ve leblebiyi robottan geçiriyoruz. Ayrı bir tavada tereyağını kısık ateşte eritiyoruz. Hamurumuz dinlendikten sonra küçük parçalar alıp beze haline getiriyoruz. Nişasta yardımı ile açmaya başlıyoruz. Büyük şekilde ve ince olacak şekilde açıyoruz. Ve açtıktan sonra hamurumuzun üzerine iç harcından döküyoruz. Oklava yardımı ile sarıyoruz ve büzüyoruz. Tepsiye diziyoruz. Şerbetimizi hazırlamak için su, şeker ve limonu bir tencerede karıştırıyoruz ateşe koyuyoruz. Bu işlem bittikten sonra baklavamızı dilimleyip üzerine tereyağını gezdiriyoruz. 180 derece fırında pişiriyoruz (Fırın mutlaka önceden ısıtılmış olsun.) 30 dakika bu şekilde pişiriyoruz. Fırından çıkarır çıkarmaz ılık şerbetimizi baklavamızın üzerinde gezdiriyoruz.