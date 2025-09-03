İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, zeytinyağlısından türlüsüne, etlisinden kurutulmuşuna kadar hepimizin çok severek tükettiği taze fasulyeden bahsedeceğim. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...





FASULYELİ OMLET



MALZEMELER

500 gr. taze fasulye

1 büyük soğan

2 yumurta

1 tatlı kaşığı pul biber

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 kaşık tereyağı

YAPILIŞI: Ayıklanmış fasulye, kaynar suda biraz yumuşayana kadar haşlanıp süzülür. Tavaya zeytinyağı koyulur, soğanlar pembeleşene kadar kavrulur, pul biber eklenir. Fasulyeler tavaya alınır, tuz serpilir ve soğanla beraber kavrulup tereyağı eklenir. Yumurtalar karıştırılıp fasulyenin üzerine yayılır. Yumurtalar piştiğinde yemek hazır.





FASULYE TURŞUSU



MALZEMELER

2 kg. yeşil fasulye

1 su bardağı üzüm sirkesi

3 baş sarımsak

8 bardak içme suyu

3 yemek kaşığı kaya tuzu

2 adet cam kavanoz

YAPILIŞI: Fasulyeler yıkanıp temizlenir. Büyük boy tencerenin yarısına yakın su doldurulur ve kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başladığı zaman fasulyeler azar azar tencereye atılır. Fasulyeler atıldıktan sonra su tekrar kaynayana kadar beklenir. Sarımsaklar temizlenir. Kavanozun dibine birkaç sarımsak konur. Fasulyeler, aralarına sarımsak serpiştirilerek kavanoza doldurulur. Kavanozların içine içme suyu doldurularak ne kadar su aldığı hesaplanır. Su bir kaba boşaltılır, içine kaya tuzu ve sirke eklenir. Tuz eriyinceye kadar iyice karıştırılır ve tekrar kavanozun içine boşaltılır. Ağzı sıkıca kapatılan kavanoz, kuru ve serin bir yere kaldırılır.



FASULYE TURŞUSU KAVURMASI



MALZEMELER

2 avuç kadar fasulye turşusu

4 diş sarımsak

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Pul biber

Tuz

YAPILIŞI: İlk olarak turşuları üçe bölüyoruz, sonra salça, soğan, sıvı yağ üçlüsünü kavurmaya başlıyoruz. Kavrulan karışımın içine turşuları ilave edip 15 dakika daha kavurmaya devam ediyoruz. En son pul biberi ekleyip servis ediyoruz.