İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, dünya mutfağından esintili bir akşam yemeği hazırlıyorum. Tam 30 dakikada hazırladığım bu sofranın ana yemeği; Viyana usulü şnitzel ve Viyana usulü patates salatası. Finalde, son yılların popüler tatlılarından biri olan, temelde bisküvili muhallebiden çok da farkı olmayan New York'un meşhur magnolyası var. Hadi bakalım tarifler benden, denemesi sizden..





DANA ŞNİTZEL



MALZEMELER

4 adet fileto antrikot

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu

2 adet yumurta

Tuz

Karabiber

Ayçiçek yağı

Dilim limon

YAPILIŞI: Yumurtaları çırpıyoruz. Un ve galeta ununu ayrı ayrı düz tabaklara boşaltıyoruz. Unun içerisine tuz, karabiber, pulbiber ve kekik ilave ediyoruz. Dövülmüş antrikotları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa bulayıp, kızgın ayçiçek yağında iyice kızartıyoruz. Dilim limon ile servis ediyoruz.





PATATES SALATASI



MALZEMELER

2 adet patates

1 adet kırmızı soğan

10 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı hardal

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

1 adet limon

YAPILIŞI: Patatesleri haşlayıp soyuyoruz. Ardından ince ince dilimliyoruz. Piyazlık doğradığımız soğanı, zeytinyağında kavuruyoruz. Diğer malzemeleri bir kasede karıştırıp, kavrulmuş soğan ile birleştiriyoruz. Ardından ılık patatesleri ekleyip hepsini birlikte karıştırıyoruz. İnce kıyılmış maydanoz ile servis ediyoruz.



MAGNOLYA



MALZEMELER

1 litre süt

1 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

1 paket bebe bisküvisi

Muz ya da çilek

YAPILIŞI: Süt, yumurta sarısı, şeker, nişasta, un ve vanilyayı çırpıp pişiriyoruz. Piştikten sonra toz krem şantiyi ekleyip iyice çırpıyoruz. Bebe bisküvilerini rondoda çekiyoruz. Servis kaselerinin içine bisküviyi ve muhallebiyi sırayla diziyoruz. Muz ve çilek ile süsleyerek servis ediyoruz.