İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı bugün Malatya' dayız. Malatya mutfağında kış mevsiminde yenilecek gıdalar, yaz aylarından kurutuluyor. Bulgur kaynatılıyor, üzüm veya duttan pestil, pekmez yapılıyor, hoşaflık gün kurusu kayısı ve diğer meyveler kurutuluyor, turşu basılıyor. Köftenin yeri, onların deyimiyle küftenin yeri, özel ve önemli. Yalnız Malatya mutfağında köfte denince, etten yapılan köfte anlaşılmasın. Köfteden kastedilen, bulgur ağırlıklı ve bir bölümü bazı meyvelerin ve sebzelerin yapraklarına sarılan yemekler. Belli başlı köfteler ise şunlar: Analı kızlı, içli köfte, sumaklı ekşili çorba, sıkma köfte, ayva köftesi, polat köftesi, gıkırdaklı köfte, elmalı köfte, kurşun geçmez köftesi, gidirikli köfte, ciğer köftesi, haşhaşlı top köfte, kabaklı çimdik köfte, yumru köfte...





KİRAZ YAPRAĞINDAN EKŞİLİ KÖFTE



MALZEMELER

3 su bardağı yarma

1/2 kg. kadar kiraz yaprağı

1 kg. yoğurt

1/2 kg. kuru soğan

4-5 yemek kaşığı tereyağı

2 kaşık erik ekşisi

1 kaşık toz şeker

1 yemek kaşığı kef

2 kaşık un ve tuz

YAPILIŞI: Yarma, tuz-su ilavesiyle yoğrularak fazla sert olmayan bir hamur hazırlanır. Kiraz yapraklarının parlak tarafları dışa gelecek şekilde içlerine hamur konarak (uçları içe katlanmadan) kalem gibi sarılır. Bir tencereye muntazam olarak dizilir, ayıklanmış, yıkanmış, doğranmış kirazlar ara ara içlerine atılır. Üzerine bir tabak konarak (dağılmaması için) sıcak su ilave edilir. Tuz atılır, biraz pişirilir. Süzgece boşaltılarak süzülür, üzerine soğuk su gezdirilir. Başka bir tencereye alınır. Diğer tarafta un, şeker, kef, erik ekşisi bir tencerede karıştırılır, üzerine karıştıra karıştıra iki bardak suyla sulandırılmış yoğurt ilave edilir. Karıştırma işlemine devam edilerek ateşe konup kaynatılır. Kaynayan yoğurt, köftenin üzerine boşaltılır. Kapağı kapatılarak köfteler pişmeye bırakılır. Soğanlar küp şeklinde doğranır, tereyağında pembeleştirilerek hazırlanır. Köftenin suyu koyulaşıp pişince ateşten alınır. Servis tabağına boşaltılır, suyundan iki-üç kaşık soğanın içine konarak karıştırılır. Soğan, köftelerin üzerine gezdirilir. Sıcak veya ılık olarak servis yapılır.



KÖMBE



MALZEMELER

2 su bardağı buğday unu

2 su bardağı kepek unu

1 tatlı kaşığı yaş maya

Su

Tuz

Yarım paket tereyağı

3 yemek kaşığı un

Yarım kg. kavurma

1 adet yumurta sarısı

Çörek otu

YAPILIŞI: İki cins un karıştırılır, suda eritilmiş maya ve su eklenir. Kıvam alana kadar su eklenerek yoğrulur. Bir saat dinlendirilir. Hamur dört parçaya bölünür, küçük tepsi büyüklüğünde açılır, yağlanmış tepsiye yerleştirilir. Üzerine kavurmanın yarısı koyulur. Daha sonra kat kat kavurma ve hamur koyulur. Yumurta sarısı sürülür, çörek otu serpilir ve 45 dakika pişirilir.



KAYISI ÇEKİRDEĞİ KURABİYESİ



MALZEMELER

125 gr. tereyağı

125 gr. margarin

125 gr. pudra şekeri

500 gr. un

125 gr. çekilmiş §kayısı çekirdeği

125 gr. tam kayısı çekirdeği

YAPILIŞI: İlk olarak fırın 180 dereceye ayarlanır. Oda sıcaklığında bekleyen tereyağı tezgaha yayılır ve elle bastırılarak eritilir. Üzerine margarin eklenir ve aynı işleme devam edilir. Yağlar yoğurulur gibi eritilir. İyice eritildikten sonra pudra şekeri eklenip yoğurmaya devam edilir. Sert hareketlerle bastırarak hamur yoğurulur. Un da üzerine eklenir ve aynı şekilde yoğurmaya devam edilir. Un ve pudra şekeri elenerek eklenir. Son olarak çekilmiş kayısı çekirdekleri eklenir ve hamur kıvam alana kadar iyice yoğurulur. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serilir. Toparlanan hamurdan küçük parçalar koparılarak elle yuvarlanır. Şekil verilen kurabiyeler fırın tepsisine dizilir. Hepsinin üzerine bütün olan kayısı çekirdekleri dizilerek bastırılır. Kurabiyeler fırına sürülür. Kurabiyeler, ortalama olarak 20 dakika pişirilir. Tabanı pembeleşince fırından çıkarılır. Kurabiyelerin biraz soğuması ve kıvamının oturması beklenerek tabaklara servis yapılır.