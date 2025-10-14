İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hem son derece basit, hem son derece ekonomik, hem de son derece havalı üç adet çay saati lezzeti var. Pahalı malzemelerle harikalar yaratmak biraz daha kolay olsa da; esas maharet, uygun bütçelerle aynı sofraları kurabilmek. Türk annelerinin en büyük özelliği ekonomik sofralar hazırlamak olduğuna göre, benim hazırladıklarımdan çok daha ekonomik alternatifleri sizler zaten yapıyorsunuzdur. Denememi istediğiniz tarifler olursa lütfen bana idilikanınmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşın. Sizden gelecek tarifleri bizzat deneyip daha sonra herkese aktarmak müthiş keyif verecektir bana.... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KAKAOLU TATLI

MALZEMELER

250 gr. eritilmiş margarin

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

Un

ŞERBETİ İÇİN:

1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker

1.5 su bardağı su

ÜZERİ İÇİN:

Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Hamur hazırlama kabına un hariç bütün malzemeler eklenip çırpılır. Şekerin erimesi sağlanır. Üzerine azar azar un eklenir. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edilir. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır, top şekli verilir. Yağlanmış fırın tepsisine dizilir. Kurabiyeler önceden ısıtılmış 170 derecede pişirilir. Şerbeti için; toz şeker ve su eritilir. Fırından alınan kurabiyeler sıcak haliyle şerbete batırılır. 15 saniye bekletilip şerbetten alınır. Üzeri Hindistan cevizine bulanarak servis edilir.



TAHİNLİ RULO

MALZEMELER

2 adet yufka

250 gr. haşhaş

6 yemek kaşığı tahin

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN:

1 yumurta sarısı

YAPILIŞI: Öncelikle haşhaş, tahin, şeker ve yağı güzelce karıştırıp iç harcını oluşturalım. Ardından ilk kat yufkamızı serip harcımızın yarısını eşit bir şekilde yufkaya yayalım. İkinci kat yufkayı da serip yine aynı şekilde harcımızı yayalım ve saralım... Dilerseniz 12, dilerseniz 16 parçaya bölebilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye yerleştirdiğimiz börekleri üstüne yumurta sarısını da sürdükten sonra pişirelim.



PATATESLİ KEK

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet soğan

3 adet patates

Küçük bir kase beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

2 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN:

Susam

YAPILIŞI: Patates, soğan ve maydanoz küçük küçük doğranır. Yumurtalar mikserle çırpılıp üzerine yoğurt, sıvı yağ, peynir, karabiber, pul biber ve tuz ekleyip karıştırılır. Üzerine sebzeler ilave edilir. En son kabartma tozu ve un eklenerek karıştırılır. Yağlı kağıt serilmiş dikdörtgen borcama dökülür. Üzerine susam dökülüp 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.