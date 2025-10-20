İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; buz gibi günlere yakışan, içinizi ısıtacak ve şifa olacak üç orijinal çorba tarifi ile karşınızdayım. Malum, havalar soğumaya başladı, grip her yerde kol geziyor. Çorbada benim de bir tutam tuzum bulunsun diyerek, tam hasta çorbası diye adlandırabileceğimiz lezzette kış çorbaları hazırladım.





KIŞ SEBZELERİ ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet küçük brokoli

1 adet pırasa

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

1 adet domates

2-3 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Bir tutam dereotu

TERBİYESİ İÇİN:

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ve un

YAPILIŞI: Bütün sebzeleri temizleyip yıkıyoruz. İrice doğrayıp tencereye alıyoruz. Üzerine sekiz su bardağı su ilave ediyoruz. Tuz ve karabiber ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Tereyağında unu kavuruyoruz. Kavurduğumuz unu sebzelerin içine alıp blender'dan geçiriyoruz. İnce ince kıydığımız dereotunu ilave ediyoruz. Limon ile servis ediyoruz.





SÜTLÜ ŞEHRİYE ÇORBASI



MALZEMELER

2 tepeleme yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı şehriye

1 su bardağı soğuk süt

4 su bardağı soğuk su

YAPILIŞI: Yağı eritip unu kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Sütü ekleyip karıştırıyoruz. Üzerine suyu koyup kaynayana kadar karıştırıyoruz.







YALANCI İŞKEMBE



MALZEMELER

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

4 çorba kaşığı un

2 iri diş sarımsak

Karabiber

1 adet tavuk bulyon

Yeteri kadar su

ÜZERİ İÇİN:

1 tatlı kaşığı tereyağı

Toz kırmızı biber

Kuru nane

Sirke

YAPILIŞI: Tavuk bulyonu bir bardak sıcak suda eritiyoruz. Tencereye yağı alıp eritiyoruz ve unu ilave edip kavuruyoruz. Üzerine tavuk suyunu ve yeterince suyu ekleyip karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra ezdiğimiz sarımsağı ilave ediyoruz. Üzerine, tava içinde kırmızı biberle erittiğimiz tereyağını ekliyoruz. Sos ve arzuya göre sirke ilave ederek servis ediyoruz.