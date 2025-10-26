İDİL AÇIKALIN

Pekmez; üzüm, hurma, keçiboynuzu gibi çeşitli meyvelerin kaynatılması ve ardından yoğunlaştırılmasıyla elde edilen yoğun tatlı şuruptur. Herkes tarafından büyük bir iştahla tüketilen doğal pekmez geleneksel bir lezzettir. Pekmez üretim ve tüketimi yaklaşık 5000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. İlk olarak Mezopotamya ve Mısır'da tüketilmeye başlamıştır. Antik çağda, doğal pekmez, sadece bir tatlandırıcı değil, aynı zamanda bir besin kaynağı olarak da kullanılmıştır.

ÜZÜM PEKMEZİ

En yaygın doğal pekmez çeşidi, üzümlerin kaynatılması sonucu elde edilir. Üzüm pekmezi, koyu renkli, yoğun bir kıvama sahiptir ve tatlı bir tada sahiptir. Üzüm pekmezi, yüksek miktarda antioksidan içerir ve sağlıklı bir tatlandırıcı alternatifi olarak kullanılabilir. Ayrıca, üzüm pekmezi kan şekerini dengeleyici özelliklere sahiptir ve sindirim sistemine yardımcı olur. Üzüm pekmezi ayrıca, tokluk hissi verir ve enerji sağlar. Bu nedenle, sporcular ve aktif yaşam tarzına sahip insanlar tarafından da tercih edilir.

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ

Keçiboynuzunun suyunun kaynatılmasıyla elde edilen bir pekmezdir. Doğal keçiboynuzu pekmezi, koyu renkli ve yoğun bir kıvama sahip olmakla birlikte, diğer pekmez çeşitlerine göre daha az tatlıdır. Tam bir antioksidan kaynağıdır. Bu nedenle doğal bir antibiyotik olarak tüketilebilir. Keçiboynuzu pekmezi B3 vitamini açısından da oldukça zengindir.

HURMA PEKMEZİ

Hurma pekmezi, yüksek miktarda potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyum gibi mineraller içerir. Doğal pekmezin serin ve kuru yerlerde, ışık ve hava sızdırmayan kaplarda saklanması gerekir. Pekmezin doğal kıvamını korumak için kapak sıkıca kapatılmalıdır. Pekmezi buzdolabında saklamak gerekli değildir ancak eğer pekmezi uzun süre saklama ihtiyacınız varsa buzdolabı daha etkilidir.



TAHİN İLE PEKMEZ İKİLİSİ

Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve grip semptomlarını iyileştirme konusunda etkili olan tahin-pekmez, kişinin bağışıklığını güçlendirerek enerjisini yükseltir ve yorgunluğa karşı da ilaç etkisindedir. Aynı zamanda antioksidan özelliklere sahip tahin-pekmez, kanser hücreleriyle de savaşır. Tahin-pekmez karışımında sağlık için güçlü besleyici yağlar yer almaktadır. Bu yağlar ile vücudun her zaman aktif kalması sağlanır. Protein içeren tahin-pekmez; sabah kahvaltıda tüketildiğinde günlük protein ihtiyacının bir miktarını karşılar. Sporcular için de önemli bir besin kaynağı olan tahin-pekmezin 1 yemek kaşığında 1.52 gram protein bulunur. E, C ve B vitaminleri de yüksek oranda vardır. Enerji ihtiyacını gideren tahin pekmez, vücudun aktif kalmasını destekler. Yorgunluğa, bitkinliğe ve depresyona karşı bir kaşık tahinpekmez şifa niyetine tüketilebilir.



AÇIK RENKLİ SIVI KIVAMLI OLANLAR TERCİH EDİLMEMELİ

Doğal ve katkısız pekmez satın alırken; öncelikli olarak kaliteli bir ürün seçmek gerekir. Dolayısıyla pekmez, markalı ve güvenilir üreticilerden satın alınmalıdır. Bununla birlikte doğal pekmez alırken dikkat edilmesi gereken diğer unsurlar:

Pekmez rengi koyu kahverengi veya siyah olmalıdır. Açık renkli pekmezler, daha az meyve suyu içeren ve daha fazla şeker eklenmiş olabilirler.

Pekmez kıvamı, koyu ve yoğun olmalıdır. Sıvı pekmezler, daha az pişirilmiş ve daha fazla su içeriyor olabilirler.

Pekmez tadı, meyvesinden gelen doğal tat ve aroma içermelidir. Şekerli veya yapay bir tat, pekmez kalitesini etkileyebilir.

Pekmezi satın alırken, etiketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve içindekilerin listesi gibi bilgilerin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.

Pekmez, cam veya metal kaplarda saklanmalıdır. Plastik ambalajlar pekmez kalitesini olumsuz etkiler, hatta zararlı kimyasalların oluşmasına neden olur.



TAHİN PEKMEZ ŞUFLESİ



MALZEMELER

125 gr. tereyağı

75 gr. tahin

75 gr. pekmez

100 gr. toz seker

4 yumurta (sarısı ve beyazı)

2 yumurta sarısı

90 gr. un

Yarım paket kabartma tozu