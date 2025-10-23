İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, akşama ne pişirsem derdine çare olacak nefis bir menü hazırladık. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



TAVUKLU DÜĞÜN ÇORBASI



MALZEMELER

350-400 gr. tavuk

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Pul biber

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Limon suyu

YAPILIŞI: Tavuk etlerini kuşbaşı doğrayarak haşlıyoruz. Kemikli ise kemiğinden sıyırarak ufak ufak didikliyoruz. Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için yoğurt ve unu iyice çırpıyoruz. Yumurta sarısını, az limon suyu ilave ederek karıştırıyoruz. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyunun içine yavaş yavaş karıştırarak ilave ediyoruz. Didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbayı birkaç dakika daha kaynatıyoruz. Son olarak çorbanın tuzunu da ilave ederek üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis ediyoruz.



TEŞRÜBE



MALZEMELER

Kuşbaşı doğranmış kuzu veya dana eti

2 adet yemeklik doğranmış soğan

2 adet doğranmış biber

2 adet yemeklik doğranmış domates

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

6 su bardağı sıcak su

2 adet iri doğranmış patlıcan

2 adet küp doğranmış tırnak pide

Sarımsaklı yoğurt

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Öncelikle doğradığımız soğanları ve biberleri zeytinyağında kavuruyoruz. Üzerine etleri koyup suyunu salıp çekene kadar kavuruyoruz. Salçaları ve domatesi ilave edip biraz daha kavurup, sıcak suyu, tuzu ve karabiberi ilave edip düdüklü tencerede etler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Suyunu çok koymamızın sebebi, pideleri yemeğin suyu ile ıslatacak olmamız. Yemeğimiz pişerken patlıcanları az yağda kızartıyoruz. Yemeğimiz piştiğinde patlıcanları ilave edip bir-iki taşım kaynatıyoruz. Pideleri doğrayıp servis tabağına alıyoruz. Üzerine yemeğin suyundan koyup sarımsaklı yoğurdu gezdiriyoruz.



FINDIKLI KEŞKÜL



MALZEMELER

1 kg. süt

1.5 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı pirinç unu

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı fındık tozu

Yarım su bardağı su

1 paket vanilya

ÜZERİ İÇİN:

Fındık

YAPILIŞI: Öncelikle yarım su bardağı suya nişasta, pirinç unu, yumurta sarısını koyup çırpıyoruz. Bir litre sütü tencereye alalım ve şekeri ilave ediyoruz. Hazırladığımız nişastalı karışımı sütün içine döküyoruz. Muhallebi kıvamına gelince vanilya ve fındık tozunu ilave edip ocaktan alıyoruz. Kaselere isterseniz kuplara doldurabilirsiniz üzerini fındık ile süslüyoruz. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis ediyoruz.