İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, mucizevi şifa veren özellikleriyle bilinen çok özel bir tohumdan söz edeceğim; çörek otu. Peygamberimiz'in "Çörek otuna kıymet veriniz, zira o ölümden başka her derde şifadır" diye bir hadisi vardır. Ortadoğu ülkeleri arasında birçok derdin dermanı olduğu için habbat al barakah, yani kutsanmış tohum olarak bilinir. Binlerce yıldır Ortadoğu, Asya ve Afrika'da kullanıldığı gibi, günümüzde Amerika ve Avrupa'da da kullanılmaktadır. Bu şifalı bitkinin faydaları hakkında yüzlerce araştırma yapılmış, yüzlerce bilimsel makale yayınlanmıştır. Bana istediğinizde idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.





TUZLU KURABİYE



MALZEMELER

125 gr. tereyağı

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı mahlep

1/2 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı acı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 adet yumurta akı

1/2 çay bardağı çörek otu

3 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN:

Yumurta sarısı

YAPILIŞI: Derin bir kaba 125 gr. tereyağı koyuyoruz. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta akı, bir tatlı kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı mahlep, yarım çay bardağı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay bardağı çörek otu ekliyoruz. Tüm malzemeyi elimizle iyice karıştırıyoruz. Daha sonra bir paket kabartma tozu ve azar azar üç su bardağı un ekliyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamuru yaklaşık 20 dakika dinlendiriyoruz. Ardından hamurdan minik parçalar alıp elimizle yuvarlıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. Fırın tepsisine dizdiğimiz çörek otlu tuzlu kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40 dakika pişiriyoruz.



ÇÖREK OTLU REZENE ÇAYI



MALZEMELER

Yarım tatlı kaşığı çörek otu tohumu

1 yemek kaşığı rezene tohumu

1 su bardağı su

YAPILIŞI: Öncelikle çörek otu tohumlarımızı demliğimizin içine koyuyoruz. Ardından rezenelerimizi içine atıyoruz ve üzerine kaynar su ekliyoruz. Demliğimizin ağzı kapalı şekilde 8-10 dakika kadar çayımızı demlenmeye bırakıyoruz. Ardından süzerek fincanımızda servis ediyoruz.



TULUM PEYNİRLİ KEK



MALZEMELER



3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı zeytinyağı

1.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı ezilmiş tulum peyniri

2 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu

2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

Tuz

1 tatlı kaşığı çörek otu

YAPILIŞI: Yumurtaları ve sütü birlikte birkaç dakika çırpıyoruz. Karışımın üzerine zeytinyağını ekleyerek bir-iki dakika daha çırptıktan sonra unu ve kabartma tozunu ilave ediyoruz. Daha sonra hamura, tulum peyniri, dereotu, maydanoz, tuz ve çörek otunu da katarak iyice karıştırıyoruz. Karışımı, yağladığımız muffin kalıplarına paylaştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişiriyoruz.