İDİL AÇIKALIN

Başlıktan da anlaşılacağı üzere benim favori davet menümü sizinle paylaşıyorum. Tam bir ziyafet tadında olan bu menüye tüm misafirler hayran kalıyor. Özel günler için düşünebilirsiniz. Sonuç tek kelime ile mükemmel.



SOSLU KUZU PİRZOLA



MALZEMELER

700 gr. kuzu pirzola

SOS İÇİN:

4 adet domates

1 yemek kaşığı biber salçası

4 adet yeşil sivri biber

1 büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kekik ve biberiye

1 çay kaşığı karabiber, pul biber

1 yemek kaşığı tuzot

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı öğütülmemiş karabiber

1 bardak kaynar su

YAPILIŞI: Pirzolaları iyice temizleyip fırın tepsisine diziyoruz. Üzerlerine karabiber ve biberiye serpiyoruz ve ardından fırına veriyoruz. Sos için, iki yemek kaşığı zeytinyağında blenderde doğranmış soğan, sarımsak ve yeşil biberleri soteliyoruz. Ardından kabuğu soyularak rendelenmiş domatesleri ekliyoruz, biber salçası ilave ediyoruz. Bu karışıma sırayla baharatları ekliyoruz; tuzot, karabiber, pul biber, tuz, kekik, biberiye, öğütülmemiş karabiber ve istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Biraz kaynar su ekleyip pişirmeye devam ediyoruz. Sosu üzerine dökerek servis ediyoruz.



BADEMLİ ÜZÜMLÜ PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

1 çay bardağı kuru üzüm

1 su bardağından az file badem

2 dolu dolu yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı kaynar su

Tuz (isteğe göre 1.5 adet et bulyon)

YAPILIŞI: Pirinci üç-dört kez suyla yıkayarak nişastasını akıtıyoruz ve ılık su dolu bir kapta 10-15 dakika bekletiyoruz. Bekletilen pirinçleri son bir kez yıkayarak iyice süzüyoruz. Tencereye tereyağı koyup içine bademler ekleyerek kavuruyoruz. Bademler hafif pembeleşince içine pirinçleri ekliyoruz ve pirinçler tane tane olup saydamlaşana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Son olarak üzümleri ve bulyonu pirince ekliyoruz. Bir-iki kez karıştırıp kaynar su katarak pirinçlerin üzeri göz göz olana kadar yüksek, göz göz olduktan sonra ise kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. 10 dakika kadar dinlendirerek servis yapıyoruz.



KAYMAKLI, TAHİNLİ PEYNİR TATLISI



MALZEMELER

1 paket peynir tatlısı

1 litre su

4. 5 su bardağı şeker

Tahin

YAPILIŞI: Öncelikle bir litre suyu ve 4.5 su bardağı şekeri bir tencereye alıyoruz. Orta ateşte şerbetimizi kaynatıp şekerimizi eritiyoruz ve bir paket peynir tatlısını kaynayan şerbetimizin içine atıyoruz. 15 dakika daha kaynatıyoruz, ardından altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Peynir tatlıları şişecektir. Servis yapacağınız zaman bir kevgir yardımı ile tatlıları tabağa alıyoruz. Arasına kaymak ekleyip ve üzerine tahin dökerek servis ediyoruz.