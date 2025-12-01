İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis bir sofra hazırladım. Akşama misafirlerim var; mutfakla çok ilgilenen biri olduğum için benden beklentileri yüksek tabii. Ancak ben de çoğunuz gibi çalışan biriyim. Özel bir misafirim yoksa, mutfağa girip kendime bir şeyler hazırlamak içimden gelmiyor. Misafirim geleceği zamansa sabahtan plan yapmaya başlıyorum. Bu akşam fazla vaktim yok fakat her şey kusursuz olmalı çünkü arkadaşlarımın dünyasında, benim evime yemeğe gelmek sürprizlerle dolu bir deneyim.







MANTAR DOLMASI

MALZEMELER

100 gram kıyma

12 adet iri mantar

2 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar

Yarım adet limon

1 çay kaşığı karabiber

1 tutam tuz

YAPILIŞI: Sap kısımlarını çıkardığınız mantarları limonlu suda bekletin. Tencerenin içine tereyağını, kıymayı, küp küp doğradığınız soğanları, karabiber ve tuzu atıp kavurun. Mantarın içine kavrulmuş kıymadan koyun. Fırın kabına yerleştirin. Her birinin üstünü rendelenmiş kaşar peyniriyle kapatın. Fırın kabına 1 bardak su ilave edin. Pembeleşene kadar pişirin. Kırmızı toz biberle süsleyin.







CEVİZLİ SÜT HELVASI



MALZEMELER

100 gr. tereyağı

1 su bardağı un

1 litre süt

1 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

100 gr. ceviz içi

YAPILIŞI: Sütün yarısını tencereye alıyoruz ve şekeri ekliyoruz. Şekerleri eritip ocaktan alıyoruz. Kalan sütü ve yumurta sarısını üzerine ekleyerek soğumaya bırakıyoruz. Tereyağını tavada erittikten sonra unu ekliyoruz, hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Daha sonra kavurduğumuz unu yavaş yavaş süte ekliyoruz. Kıvama geldikten sonra vanilyayı ve cevizleri ekleyip çok pişirmeden ocaktan alıyoruz. Küçük bir borcam kaba helvayı döküyoruz. Fırının ısısını sadece üst kısma veriyoruz ve 200 derecede 20 dakika pişiriyoruz.







FIRINDA DİL BALIĞI PİLAKİ



MALZEMELER

3 dilim dil balığı

3 adet kuru soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

1 limon

7 diş sarımsak

6-7 adet çeri domates

3-4 adet defne yaprağı

2 küçük dal biberiye

1 çay kaşığı biber salçası

1 çay bardağı su

BALIĞIN ÜZERİ İÇİN:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Karabiber

Toz tatlı biber

SEBZELERİN ÜZERİNE GEZDİRMEK İÇİN:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

YAPILIŞI: Yağlı kağıdı tepsimize göre kesip buruşturuyoruz, suyla çok az ıslatıyoruz. Tepsiye yayıp sebzeleri üzerine diziyoruz. Tuz, karabiber serpiyoruz ve yağı gezdiriyoruz. Salçayı su ile eritip döküyoruz. Defne ve biberiyeyi tepsiye koyuyoruz. Üzerine balıkları diziyoruz. Karabiber, tuz ve toz biberi balıkların üzerine sürüp yağ gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişiriyoruz ve 200 derecede 15 dakika daha pişirip sıcak servis yapıyoruz.