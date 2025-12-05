İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün karşı konulamaz kokuları ve çıtır çıtır halleriyle nefis çay saati lezzetleri var. Umarım beğenirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile hoşçakalın...



PATATESLİ BÖREK



MALZEMELER

4 adet yufka

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

3 yemek kaşığı un

İÇ HARCI İÇİN:

4 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta

YAPILIŞI: Patatesleri haşlayın, kabuklarını soyarak küçük küçük doğrayın. Rendelediğiniz ya da küçük doğradığınız soğanı sıvı yağda kavurduktan sonra patatesleri ilave edin ve nane, tuz, kırmızı toz biberi de ekleyerek kavurun. Sıvı yağ, sirke, un ve tuzu iyice çırparak boza kıvamında bir sos hazırlayın. Yufkalardan bir tanesini serin ve yarısının üzerine hazırladığınız sostan 3-4 yemek kaşığı dökerek fırça ile yayın. Yufkanın diğer yarısını soslu kısmın üzerine kapatın ve üzerini tekrar sos ile ıslatın. 2 katlı yufkanızı pizza dilimi şeklinde 6 parça kesin ve üçgenlerin kalın kısımlarına iç harcından koyarak sigara böreği sarar gibi sarın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serperek 180 derece ısıttığınız fırında patatesli börekler kızarana kadar pişirin.



FINDIKLI KURABİYE



MALZEMELER

250 gr. tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 yumurta sarısı (akı üzerine)

Kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 4 su bardağı)

ÜZERİ İÇİN:

1 çay bardağı fındık kırığı

1 yemek kaşığı toz şeker

Yumurta akı

YAPILIŞI: İlk olarak yoğurma kabına oda sıcaklığındaki tereyağı, pudra şekeri, yumurta sarısını alarak yoğuralım. Daha sonra un ve kabartma tozu ilave edip kulak memesi kıvamına gelecek şekilde yoğuruyoruz. Ayrı bir kabın içerisinde fındık kırığı ile şekeri karıştıralım. Hamurdan parçalar kopartarak yuvarlayıp önce yumurta akına batırıp kırılmış fındık ve şeker karışımına bulayalım. Kurabiyelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarıncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişirelim.



KIYIR POĞAÇA



MALZEMELER

1 su bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağ

2 su bardağı yoğurt

3 paket kabartma tozu

1 adet yumurta (sarısı üzerine)

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

4-5 su bardağı un

İÇ MALZEMESİ:

Beyaz peynir

ÜZERİ İÇİN:

1 yumurta sarısı

Susam

YAPILIŞI: Karıştırma kabına sıvı yağ, yoğurt ve yumurta akını alıp karıştırıyoruz. Biraz un, kabartma tozu, tuz, şeker ve sirke ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Kalan unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Hamurdan mandalinadan biraz büyük bezeler koparıp yuvarlıyoruz ve iç malzemesini koyup kapatıyoruz. Üzerine yumurta sarısı ve susam serperek 200 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.